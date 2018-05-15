Всего 1 сом за мегабайт в роуминге в Турции и Саудовской Аравии!

У многих впереди отпуск. Кто-то отправится в гости к родственникам в Россию, кто-то загорать на Средиземное море, а кто-то решит совершить одно из главных путешествий в своей жизни — паломничество в Мекку... В любом случае редкий путешественник сегодня решится оставить дома свой мобильный телефон.

Рассказываем о том, как быть не просто на связи, но еще и со своим номером в поездке. Уверяем вас, все гораздо проще, чем сбор чемодана.

Отличный способ быть на связи и общаться через Интернет в роуминге по «домашним ценам» — пользоваться интернет-роумингом Мобильного оператора О!, в рамках которого доступен уникальный тариф: 1 Мб = 1 сом.

С интернет-роумингом от О!, приземлившись в другой стране, вам не нужно будет искать местную симку, которая зачастую ошибочно считается более выгодным способом оставаться на связи.

Сразу же после отключения режима «полет» вы уже будете на связи с родными, которым сможете тут же сообщить о своем благополучном прибытии.

Супервыгодную услугу активирует бесплатная короткая команда, которую нужно набрать перед выездом за пределы Кыргызстана. Для подключения услуги «интернет-роуминг» наберите *997#. Услуга предоставляется без абонентской платы и без платы за подключение, поэтому можно сделать это прямо сейчас, не откладывая на потом.

Тариф 1 Мб за 1 сом доступен абонентам О! в следующих странах:

Россия в сетях Tele2 и «Мегафон»;

в сетях Tele2 и «Мегафон»; Казахстан в сети Tele2;

в сети Tele2; Узбекистан в сети Ucell;

в сети Ucell; Турция в сети Turkcell;

в сети Turkcell; Саудовская Аравия в сети Saudi Telecom Company.

Для дополнительного контроля расходов в роуминге и получения вдобавок 10-процентной скидки на интернет-роуминг абонентам О! доступны пакеты интернет-роуминга: 50, 100 или 250 МБ:

· «Интернет-роуминг 50» команда подключения *997*50#;

· «Интернет-роуминг 100» команда подключения *997*100#;

· «Интернет-роуминг 250» команда подключения *997*250#.

Подключите пакеты и пользуйтесь выгодным Интернетом в поездках!

Роуминг от Мобильного оператора О! — не чувствуй границ!