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Бизнес

Стань лицом бренда Мобильного оператора О! и выиграй Galaxy S9!

Хочешь стать лицом рекламной кампании Мобильного оператора О! и выиграть суперфлагман Samsung Galaxy S9? Тогда участвуй в конкурсе!

Всем жителям Кыргызстана предоставляется замечательная возможность принять участие в рекламной кампании Мобильного оператора О! и вдобавок получить крутой смартфон. Конкурс «Стань героем рекламы О!» стартовал 23 апреля. Может, именно ваша фотография будет украшать рекламный баннер или вы увидите себя в рекламном ролике, который будет крутиться по всем телеканалам страны?!

Сейчас проходит первый этап конкурса, который продлится до 7 мая.

Для участия нужно:

Важно! На конкурсном снимке должно быть хорошо видно лицо участника, а Instagram-профиль должен быть открыт на время проведения конкурса. Принять участие могут все граждане Кыргызской Республики старше 16 лет.

Второй этап конкурса стартует 8 мая и завершится 17 мая. Резиденты AsiaMix отберут топ-20 финалистов, чьи фотографии будут опубликованы на сайте asiamix.fun, где состоится народное голосование. Участник, за которого проголосует большинство, получит главный приз:

1. Суперкрутой флагман Samsung Galaxy S9.
2. Профессиональную фотосессию для рекламной кампании Мобильного оператора О!

Все подробности ищите на официальной страничке компании в Instagram @o_mobile_operator. Подписывайтесь и не упустите возможность выиграть другие подарки, которых еще будет много!
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