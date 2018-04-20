Стартовал благотворительный марафон в помощь ветеранам ВОВ

Проходят годы, но ничто не может умалить значения победы в Великой Отечественной войне. В течение пяти грозных лет наши соотечественники отстаивали нашу свободу и независимость, право на мирную жизнь. Неоценим вклад в победу всех, кто в годы войны своим трудом, мужеством и героизмом приближал этот долгожданный день.

В связи с празднованием 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне Мобильный оператор О! объявляет открытым благотворительный марафон по сбору средств, которые направят на оказание материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны.

Как и в прошлые годы, гарантом проекта по сбору помощи ветеранам является Мобильный оператор О!, который тщательно контролирует поступление денежных средств и их адресную передачу.

Принять участие в акции «День Победы» и перечислить 20 сомов в поддержку ветеранам может каждый абонент сети О!. Для этого необходимо отправить SMS или совершить звонок на номер 1945. Акция продлится до 11 мая включительно.

По данным Министерства труда и социального развития, сегодня в республике проживают всего 475 ветеранов Великой Отечественной войны.

«Акция Мобильного оператора О! посвящена всем, кому дорога и любима память о Великой Победе и ее славных героях, тем, кто хочет отдать дань уважения ветеранам войны и поддержать всенародный великий праздник — День Победы. В наших силах оказать тем, кому мы обязаны жизнью, посильную помощь. В преддверии празднования Дня Победы мы объединяем наши усилия», — отметил коммерческий директор Мобильного оператора О! Максим Сидоренко.

Данная акция проводится уже много лет. В прошлом, 2017 году, по ее результатам помощь от абонентов сети О! была оказана ветеранам ВОВ на сумму 80 060 сомов. Отчет после завершения акции, как и в прошлые годы, можно будет прочитать на официальном сайте www.o.kg и в ведущих СМИ Кыргызстана.