Добро пожаловать на открытие нового магазина O!Store в ТЦ «Аламедин Гранд»

Шаг за шагом растет сеть фирменных магазинов O!Store, предоставляя кыргызстанцам качественный сервис высокого класса. Очередной магазин в стиле хай-тек уже порадовал своим открытием жителей Аламудунского района, которым теперь необязательно ехать в центр города для покупки современных устройств и мобильных аксессуаров. Все для удобства клиентов! Следуя приятной традиции, Мобильный оператор О! продолжает радовать горожан отличными новостями и приятными подарками!

Совсем скоро, 22 апреля, в 13.00, состоится торжественное открытие нового современного магазина O!Store в Торговом центре «Аламедин Гранд», где у всех бишкекчан и гостей столицы будет шанс стать обладателями крутого фирменного смартфона O!Phone 4G PRO.

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Обычная стоимость этого смартфона6 490 сомов, но именно 22 апреля этот красавец может достаться самому удачливому

O!Phone 4G PRO — этот стильный смартфон работает на новейшей операционной системе Android 7.0 Nougat, имеет мощный четырехъядерный процессор, 1 ГБ оперативной памяти и поддерживает работу в сети 4G. Сочно-яркий экран диагональю 5 дюймов подарит вам приятные эмоции от серфинга Интернета, общения в социальных сетях и просмотра видео в YouTube. Аппарат имеет слоты для двух SIM-карт, в один из которых можно установить карту памяти формата MicroSD и расширить собственную память устройства до 128 ГБ. Хороший аккумулятор емкостью 2 400 мАч обеспечит бесперебойную работу устройства без частой подзарядки. А фотокамеры порадуют качеством снимков: основная камера — 8 Мп и селфи-камера также 8 Мп со вспышкой, благодаря которой можно делать отличные фото даже при плохом освещении!

Приходите в новый O!Store по адресу: пр. Жибек Жолу, 150а/Алматинская.

В наличии широкий ассортимент смартфонов различных производителей: Huawei, LG, Xiaomi, Samsung, Meizu, Ergo, Philips, Bravis, Micromax; планшеты, 4G Wi-Fi Wingle и 4G-модемы, аксессуары: чехлы на телефоны, защитные стекла, пленки, кольца-держатели, кабели, переходники, адаптеры, беспроводные акустические колонки, наушники Bluetooth, внешние аккумуляторы, моноподы и многое другое.

Напомним, любой из смартфонов в новом O!Store можно купить в кредит со скидкой до 50 процентов на услуги связи. Во всей сети фирменных магазинов Мобильного оператора О! постоянно действуют акции и скидки, на все смартфоны предоставляется официальная гарантия фирмы-производителя, а каждого покупателя ждет квалифицированная консультация специалистов.

Добро пожаловать в новый магазин O!Store в ТЦ «Аламедин Гранд», двери которого открыты для покупателей ежедневно с 09.30 до 20.00 без перерыва и выходных.