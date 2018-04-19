Ваше утро начинается с просмотра обновлений ленты в Instagram и «Одноклассниках»? Не представляете жизни без Facebook или ВКонтакте? Важно не пропустить ни одного сообщения в WhatsApp?

Специально для вас Мобильный оператор О! запустил специальную акцию «СУПЕРХАЙП» на самых популярных тарифах: «Переходи на О!+», «Переходи на О! Light+» и «Переходи на О! Light + TV Базовый». Дополнительно к основному еженедельному пакету интернет-трафика в рамках тарифа вы получите не 20, не 40 и даже не 100 гигабайт Интернета, а 200(!), да-да, вы не ослышались, целых 200 ГИГАБАЙТ Интернета на любимые социальные сети и мессенджеры по акции «СУПЕРХАЙП» всего за 30 сомов с учетом всех налогов!

Подключайтесь прямо сейчас, набирайте команду *200# и начинайте пользоваться любимыми сайтами и мобильными приложениями Instagram, Facebook, WhatsApp, ВКонтакте и «Одноклассники» без оглядки на трафик!

«Чтобы удивить наших абонентов, мы готовы на многое — делать то, чего еще никто до нас не делал, предлагать самое новое, необычное: если объемы Интернета — невероятные, если тарифы и услуги — то максимально удобные и простые! Все для того, чтобы постоянно соответствовать званию технологического лидера телекоммуникационного рынка Кыргызстана и, конечно, для того, чтобы нашим абонентам было максимально комфортно в нашей сети», — комментирует коммерческий директор Мобильного оператора О! Максим Сидоренко.

Подробная информация об акции «СУПЕРХАЙП» на сайте и по телефонам 200 (звонок для абонентов О! бесплатный) и 0500 000 200 (для абонентов других операторов согласно тарификации их тарифного плана).