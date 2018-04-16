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Бизнес

Цвети, мой город!

Будучи компанией, которая является неотъемлемой частью жизни многих кыргызстанцев, Мобильный оператор О! считает важным активно участвовать в общественной жизни граждан.

Компания присоединилась к национальной кампании «Таза жашоо» по благоустройству и озеленению городов и населенных пунктов республики, организовав специальную акцию «Цвети, мой город!».

В качестве объекта озеленения была выбрана школа-гимназия №72, вокруг которой из-за каменистости почвы практически ничего не росло.

Дружной командой сотрудники Мобильного оператора О! принялись за дело. Всего за несколько часов была проделана работа по посадке и поливу молодых саженцев. Уже на следующий год воспитанников школы-гимназии и всех ее посетителей порадуют своим розовым цветом плодовые и декоративные деревья: абрикос, персик, павлония, розовая сирень, луизеания, а также лиственное дерево клен. Помимо посадки саженцев, была налажена современная система полива — капельное орошение, чтобы школьная территория могла со временем превратиться в цветущий сад.

«Через 4 года здесь будет прекрасный сад, и уже сегодня у нашей школы большой праздник! Вместе мы делаем полезное доброе дело, наши ребята будут расти вместе с этими деревьями. Спасибо большое компании О! за то, что откликнулись, быстро сгруппировались, нашли и закупили саженцы, продумали план посадки, организовали капельное орошение. Желаю всем вашим сотрудникам успехов и процветания, а вам, ребята, побольше отличных оценок!» — приветствовала собравшихся директор школы-гимназии Дамира Назаркулова.

К субботнику присоединились и ученики старших классов. Для них это был целый мастер-класс по посадке саженцев, работе с удобрениями и почвой. За тем, в каком порядке и как правильно сажать деревья, пристально наблюдала сотрудница Ботанического сада имени Э.Гареева НАН КР Жибек Абдрашитова. Участие в нужном и полезном деле вызвало много положительных эмоций у ребят и педагогов. Самым активным в подарок от компании достались яркие футболки с говорящей надписью «Посади дерево».

«Зеленые насаждения являются важной частью жизни города и горожан, создают благоприятный для здоровья микроклимат и формируют общий облик города. Мы были рады принять участие в таком важном и нужном деле, надеемся увидеть первые плоды нашего труда уже в следующем году. Обязательно со всеми поделимся результатом!» — отметил коммерческий директор Мобильного оператора О! Максим Сидоренко.

Подробный фотоотчет с мероприятия можно увидеть на официальных страничках компании в Facebook и Instagram.
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