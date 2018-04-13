Мобильный оператор О! не перестает радовать своих клиентов и объявляет специальную акцию на два ХИТА продаж.

Только один день, 15 апреля, во всех магазинах O!Store популярные смартфоны O!Phone можно будет купить со скидкой до 1000 сомов!

O!Phone 4G PRO — этот стильный смартфон работает на новейшей операционной системе Android 7.0 Nougat, имеет мощный четырехъядерный процессор, 1 ГБ оперативной памяти и поддерживает работу в сети 4G. Отличается сочным экраном диагональю 5 дюймов с качественной цветопередачей, благодаря которому в нем комфортно просматривать ленты социальных сетей, видео с YouTube и серфить Интернет. Аппарат поддерживает работу двух SIM-карт. Чтобы хранить приложения, фото, видео или музыку, отведено 8 ГБ. Чтобы расширить это пространство до 128 ГБ, достаточно установить карту памяти формата MicroSD. В смартфоне хороший аккумулятор емкостью 2400 мАч. Для фотографий в смартфоне есть основная камера — 8 Мп. Камера для видеоразговоров и селфи тоже порадует, ведь и она имеет разрешение 8 Мп! Его стоимость — всего 5490 сомов вместо 6490!

O!Phone 3G — надежный смартфон с поддержкой сети 3G. Его стоит выбрать, как полноценную альтернативу кнопочным телефонам тем, кто еще не знаком с миром смартфонов. Телефон работает на базе операционной системы Android с четырехъядерным процессором и дает возможность в полной мере использовать нужные в современном мире приложения: Skype, WhatsApp и Viber, Instagram, Facebook или «Одноклассники» для разговора с близкими за границей. Стоимость смартфона — всего 2590 сомов вместо 2990!

При покупке этих смартфонов каждый покупатель получит официальную гарантию качества сроком на 1 год и профессиональную консультацию специалистов.

И это еще не все! Всем покупателям при покупке этих смартфонов предоставляется финансовый БОНУС +200 или +300 сомов на баланс, в зависимости от выбранной модели. При этом вы сами можете выбрать нужный вам пакет услуг из тарифов линейки «Переходи на О!». Это наилучшие тарифы для смартфона в сети О!, которые сочетают в себе безлимитный Интернет, бесплатные звонки как внутри, так и вне сети.

Такой шанс выпадает очень редко — не упустите отличную возможность сэкономить на покупке и приобрести современный смартфон по привлекательной цене плюс БОНУС на баланс. Помните также о возможности оформить любой смартфон в кредит со скидкой до 50 процентов на услуги связи. Купить смартфоны по акции можно также онлайн 15 апреля, сделав заказ по телефону 0705 007 000 или на сайте ➡ ostore.kg. Внимание! Количество смартфонов ограничено, поэтому рекомендуем уточнять наличие нужной модели в ближайшем магазине O!Store по телефону 0705 007 000.