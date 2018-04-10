Оплачивайте покупки в магазинах «Народный» и Globus в приложении «О!Деньги»

Теперь пользователи платежного сервиса «О!Деньги» могут оплачивать не только коммунальные услуги, Интернет, ТВ и мобильную связь, но и расплатиться за покупки в сети магазинов «Народный» и Globus.

Никаких подписей на чеках, не нужно возиться со сдачей. Для быстрых покупок вам не нужны наличные или банковская карта, только смартфон, который всегда под рукой. Два клика в мобильном приложении - и готово!

Таким образом, оплата покупок через приложение «О!Деньги», пожалуй, самый быстрый способ расчетов в супермаркетах на сегодняшний день.

ВЫГОДНО! Каждая покупка в сети магазинов «Народный» и Globus обойдется вам на 1 процент дешевле, ведь это безналичный платеж, который не облагается налогом с продаж.

БЕЗ КОМИССИИ! Оплачивать покупки с использованием электронного кошелька «О!Деньги» можно без какой-либо комиссии.

Ваши действия на кассе в одном из 49 магазинов сети «Народный» и 10 гипермаркетов Globus:

Шаг 1. Скажите кассиру, что будете оплачивать через приложение «О!Деньги». На экране кассы появится QR-код.

Шаг 2. Откройте в приложении меню «Оплата по QR», отсканируйте его и подтвердите покупку.

Никогда еще оплата на кассах не была такой быстрой и удобной!

Кстати, пополнить кошелек БЕЗ КОМИССИИ можно в любом офисе или терминале О!.

Приятных вам покупок в приложении «О!Деньги»!