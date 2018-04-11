Кыргызстанцы смогут получить бесплатную консультацию у турецких врачей

Кыргызстанцы cмогут получить бесплатную консультацию у турецких врачей, не выезжая для этого за пределы страны. В Бишкеке открылся официальный офис медицинского центра ANADOLU — многопрофильной клиники в Стамбуле.
Руководитель представительства в Бишкеке Назира Чиналиева отметила, что одна из главных целей офиса — стать связующим звеном между Турцией и Кыргызстаном и помочь пациентам, не выезжая за границу, получить бесплатную консультацию ведущих врачей ANADOLU.
«В случае, если пациент захочет отправиться на лечение в Турцию, мы возьмем на себя всю организацию поездки. Сюда входят бронирование билетов и отеля, трансфер, сопровождение русскоговорящего куратора, запись на все консультации и процедуры. Также мы поможем пациентам оставаться на связи с лечащим врачом и после возвращения в Бишкек», — отметила она.
Медицинский центр был создан благотворительным фондом ANADOLU в 2005 году и имеет две отличительные особенности: статус некоммерческого учреждения и уникальную аффилиацию со всемирно известной клиникой Johns Hopkins Medicine из США.
Как отметил руководитель международного отдела центра Толга Конач, благодаря этому сотрудничеству клиника ANADOLU работает по высоким американским стандартам и находится на одном уровне с ведущими медицинскими учреждениями мира.
«Клиника специализируется на онкологии, нейрохирургии и многих других медицинских направлениях. В последние годы у нас много пациентов из Кыргызстана. Чтобы им было легче получить информацию о лечении, связаться с клиникой ANADOLU, мы и решили открыть здесь официальный офис», — сказал он.
Профессор-нейрохирург Сердар Кахраман подчеркнул важность доверительного общения с пациентом, чем славится их центр: «Конечно, важно, чтобы клиника была хорошо оборудована, но не менее важным является отношение к пациентам. Именно это и есть в нашей клинике. Мы стараемся окружить наших пациентов теплом и заботой, обеспечить их максимальной поддержкой для того, чтобы они чувствовали себя у нас как дома».
По его словам, в клинике проводится много академических исследований — как самостоятельных, так и совместных с другими клиниками.
Все последние исследования, которые проводятся в мире, мы наблюдаем очень внимательно, в некоторых принимаем участие, что позволяет медицинскому центру ANADOLU первым внедрять самые новые и эффективные методы лечения.Профессор-нейрохирург Сердар Кахраман
О высоком качестве работы клиники ANADOLU говорят и пациенты из Кыргызстана, которые проходили здесь лечение. Один из них — Нарынбек Молдобаев:
«Я лечился в Центральной кремлевской больнице в Москве, в «Барвихе», Южной Корее, Германии. В конце концов побывал в ANADOLU и остался очень доволен. В клинике лечат буквально все, здесь используется новейшее оборудование и работают профессиональные доктора. Я очень благодарен врачам и всем сотрудникам медицинского центра за помощь и рад, что офис ANADOLU теперь есть в Бишкеке и все больше пациентов из Кыргызстана смогут получить высококачественную медицинскую помощь».
Во время встречи, посвященной открытию филиала, неоднократно прозвучало, что офис станет также площадкой для международного сотрудничества врачей Кыргызстана и Турции.
«Мы планируем совместные программы обучения и обмена опытом: конференции, семинары, обучение на базе самой клиники ANADOLU», — сказала Назира Чиналиева.
Контакты: (+996 770) 77 50 79, anadolu.bishkek@gmail.com, ул. Жукеева-Пудовкина, 118 (напротив онкоцентра).
Справка. Медицинский центр ANADOLU — это современная многопрофильная клиника в Стамбуле, которая предоставляет высококачественную медицинскую помощь посредством новейших технологий и мультидисциплинарной команды специалистов.
Клиника ANADOLU занимается лечением заболеваний в области онкологии (медицинская онкология, детская онкология, радиохирургия — 13 лет опыта работы с СyberKnife, радиационная онкология — TrueBeam; крупнейшее отделение трансплантации костного мозга у взрослых в Турции — свыше 1 500 пересадок в 2010-2017 годах, химиоэмболизация, радиоэмболизация), радиационной медицины (ПЭТ КТ, лечение радиоактивным йодом), кардиоваскулярной хирургии, общей и роботизированной хирургии (робот da Vinci), нейрохирургии, гинекологии и ЭКО, урологии, ортопедии и т. д.
С момента основания медицинского центра ANADOLU здесь работает международный отдел, который берет на себя заботу об иностранных пациентах. Численность его сотрудников составляет 80 человек, включая координаторов, переводчиков и команду медицинских специалистов, состоящую из четырех врачей и одной медсестры, которые занимаются координацией пациентов из-за рубежа.
Благодаря высокопрофессиональной работе и большому опыту международного отдела иностранные пациенты в медицинском центре ANADOLU составляют 40 процентов от общего числа, и с каждым годом этот показатель увеличивается. Ежегодно за медицинской помощью сюда обращаются жители более чем 65 стран.