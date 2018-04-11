Кыргызстанцы смогут получить бесплатную консультацию у турецких врачей

Кыргызстанцы cмогут получить бесплатную консультацию у турецких врачей, не выезжая для этого за пределы страны. В Бишкеке открылся официальный офис медицинского центра ANADOLU — многопрофильной клиники в Стамбуле.

Руководитель представительства в Бишкеке Назира Чиналиева отметила, что одна из главных целей офиса — стать связующим звеном между Турцией и Кыргызстаном и помочь пациентам, не выезжая за границу, получить бесплатную консультацию ведущих врачей ANADOLU.

«В случае, если пациент захочет отправиться на лечение в Турцию, мы возьмем на себя всю организацию поездки. Сюда входят бронирование билетов и отеля, трансфер, сопровождение русскоговорящего куратора, запись на все консультации и процедуры. Также мы поможем пациентам оставаться на связи с лечащим врачом и после возвращения в Бишкек», — отметила она.

Медицинский центр был создан благотворительным фондом ANADOLU в 2005 году и имеет две отличительные особенности: статус некоммерческого учреждения и уникальную аффилиацию со всемирно известной клиникой Johns Hopkins Medicine из США.

Как отметил руководитель международного отдела центра Толга Конач, благодаря этому сотрудничеству клиника ANADOLU работает по высоким американским стандартам и находится на одном уровне с ведущими медицинскими учреждениями мира.

«Клиника специализируется на онкологии, нейрохирургии и многих других медицинских направлениях. В последние годы у нас много пациентов из Кыргызстана. Чтобы им было легче получить информацию о лечении, связаться с клиникой ANADOLU, мы и решили открыть здесь официальный офис», — сказал он.

Профессор-нейрохирург Сердар Кахраман подчеркнул важность доверительного общения с пациентом, чем славится их центр: «Конечно, важно, чтобы клиника была хорошо оборудована, но не менее важным является отношение к пациентам. Именно это и есть в нашей клинике. Мы стараемся окружить наших пациентов теплом и заботой, обеспечить их максимальной поддержкой для того, чтобы они чувствовали себя у нас как дома».

По его словам, в клинике проводится много академических исследований — как самостоятельных, так и совместных с другими клиниками.

Все последние исследования, которые проводятся в мире, мы наблюдаем очень внимательно, в некоторых принимаем участие, что позволяет медицинскому центру ANADOLU первым внедрять самые новые и эффективные методы лечения. Профессор-нейрохирург Сердар Кахраман

О высоком качестве работы клиники ANADOLU говорят и пациенты из Кыргызстана, которые проходили здесь лечение. Один из них — Нарынбек Молдобаев:

«Я лечился в Центральной кремлевской больнице в Москве, в «Барвихе», Южной Корее, Германии. В конце концов побывал в ANADOLU и остался очень доволен. В клинике лечат буквально все, здесь используется новейшее оборудование и работают профессиональные доктора. Я очень благодарен врачам и всем сотрудникам медицинского центра за помощь и рад, что офис ANADOLU теперь есть в Бишкеке и все больше пациентов из Кыргызстана смогут получить высококачественную медицинскую помощь».

Фото ANADOLU. Нейрохирург, профессор Сердар Кахраман (слева), онкоуролог, профессор Джемиль Уйгур (в центре), руководитель Международного отдела Толга Конач (справа)

Во время встречи, посвященной открытию филиала, неоднократно прозвучало, что офис станет также площадкой для международного сотрудничества врачей Кыргызстана и Турции.

«Мы планируем совместные программы обучения и обмена опытом: конференции, семинары, обучение на базе самой клиники ANADOLU», — сказала Назира Чиналиева.

Контакты: (+996 770) 77 50 79, anadolu.bishkek@gmail.com, ул. Жукеева-Пудовкина, 118 (напротив онкоцентра).

Справка. Медицинский центр ANADOLU — это современная многопрофильная клиника в Стамбуле, которая предоставляет высококачественную медицинскую помощь посредством новейших технологий и мультидисциплинарной команды специалистов.

Клиника ANADOLU занимается лечением заболеваний в области онкологии (медицинская онкология, детская онкология, радиохирургия — 13 лет опыта работы с СyberKnife, радиационная онкология — TrueBeam; крупнейшее отделение трансплантации костного мозга у взрослых в Турции — свыше 1 500 пересадок в 2010-2017 годах, химиоэмболизация, радиоэмболизация), радиационной медицины (ПЭТ КТ, лечение радиоактивным йодом), кардиоваскулярной хирургии, общей и роботизированной хирургии (робот da Vinci), нейрохирургии, гинекологии и ЭКО, урологии, ортопедии и т. д.

С момента основания медицинского центра ANADOLU здесь работает международный отдел, который берет на себя заботу об иностранных пациентах. Численность его сотрудников составляет 80 человек, включая координаторов, переводчиков и команду медицинских специалистов, состоящую из четырех врачей и одной медсестры, которые занимаются координацией пациентов из-за рубежа.

Благодаря высокопрофессиональной работе и большому опыту международного отдела иностранные пациенты в медицинском центре ANADOLU составляют 40 процентов от общего числа, и с каждым годом этот показатель увеличивается. Ежегодно за медицинской помощью сюда обращаются жители более чем 65 стран.