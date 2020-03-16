Инновационные методы лечения помогут победить рак

Благодаря активным научным исследованиям и инновационным открытиям, сделанным за последние годы, в медицине появились новейшие методы диагностики и лечения рака, позволившие добиться значительных успехов в борьбе с онкологией. Специалисты американского медицинского центра Anadolu из Стамбула рассказали об этих новейших медицинских достижениях.

Таргетная терапия

На протяжении многих лет врачи использовали стандартные методы лечения каждого вида онкологии. Однако ученые выяснили, что каждая опухоль является особенной — имеет свою уникальную генетическую мутацию. То есть даже рак груди бывает нескольких видов. Соответственно, каждое новообразование требует индивидуального лечения. Благодаря этому открытию в медицине появились новые, более эффективные персонализированные методы лечения, такие как таргетная терапия. Таргетные препараты целенаправленно воздействуют на конкретную опухоль, успешно подавляя ее развитие.

Иммунотерапия

Ученым также удалось установить, что рак успешно «скрывается» от иммунитета благодаря выработке белка PD1. Это открытие стало прорывом в лечении онкологии и помогло создать новые эффективные лекарства, блокирующие выработку PD1, тем самым делая опухолевые клетки видимыми для защитных сил организма. Таким образом, для борьбы с раком стал использоваться собственный иммунитет человека.

Car-t клеточная терапия

Это новейший метод лечения онкологии, при котором лейкоцитарные клетки пациента (Т-лимфоциты) искусственно «перепрограммируются» в лабораторных условиях для того, чтобы они лучше распознавали и атаковали опухолевые клетки. Таким образом, врачи получают «универсальных солдат», заточенных на борьбу с раком. Этот метод показал особенно хорошие результаты в лечении острого лимфобластного лейкоза и лимфомы.

Безоперационное лечение рака

Благодаря технологическому прогрессу на вооружении у врачей также появились новейшие устройства радиационной онкологии, которые позволяют точечно поражать опухоль посредством высоких доз радиации за очень короткое время, не повреждая здоровые ткани. Этот метод лечения помогает успешно бороться как со злокачественными новообразованиями, так и с метастазами по всему телу, без операции, боли и серьезных побочных эффектов.

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