Новейшие технологии лечения рака в медицинском центре «Анадолу»

Медицинский центр «Анадолу» (Стамбул, Турция), многолетний партнер одной из ведущих клиник США — Johns Hopkins Medicine (Балтимор), ввел в клиническую практику использование аппаратов лучевой терапии последнего поколения.
Пациентам Кыргызстана предоставляется возможность воспользоваться услугами лучевой терапии в рамках онкологического лечения.
Новые технологии лечения онкологии
Accuray Cyberknife M6 ™
Это последняя модель известной роботизированной радиохирургической установки Cyberknife, предназначенная для безоперационного лечения небольших опухолей с помощью стереотаксической хирургии.
Кибернож показал высокую эффективность в радиохирургии головного мозга, раке простаты, раке печени, метастазах различной локализации, раке головы и шеи.
Varian Edge ™
Эта роботизированная компьютерная система основана на технологии TrueBeam («точный луч»).
Varian Edge ™ быстро и точно передает излучение в нужную точку. Радиус действия менее 1 миллиметра, что обеспечивает максимальную точность.
Система Accuray Radixact®
Это новейшее устройство для томотерапии (TomoTherapy) позволяет проводить лечение без ограничений по размеру, включая объемные новообразования при раке груди, краниоспинальные опухоли, метастазы в кости.
Его преимущество — возможность проводить лучевую терапию всего тела, что важно при раке крови и костного мозга.
«Мы выбрали устройство Radixact из-за его технических характеристик, которые позволяют еще более эффективно лечить рак. Эта роботизированная система может подключаться к цифровой поддержке CyberKnife M6, что дает нам больше возможностей в борьбе с раком. При необходимости мы можем объединить оба устройства или заменить одно устройство на другое, тем самым обеспечивая более индивидуальный подход», — говорит директор отделения лучевой терапии медицинского центра «Анадолу», профессор Хале Башак Чалар.
Эффективность лечения зависит не только от наличия новейшего оборудования и технологий, но и от профессионализма врачей. Использование современного оборудования требует высокой квалификации и опыта работы.
Вы можете получить бесплатную консультацию врачей медицинского центра Анадолу о возможности лечения с использованием новейших устройств, отправив нам запрос на почту int.patients@anadolusaglik.org.
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