Новейшие технологии лечения рака в медицинском центре «Анадолу»

Медицинский центр «Анадолу» (Стамбул, Турция), многолетний партнер одной из ведущих клиник США — Johns Hopkins Medicine (Балтимор), ввел в клиническую практику использование аппаратов лучевой терапии последнего поколения.

Пациентам Кыргызстана предоставляется возможность воспользоваться услугами лучевой терапии в рамках онкологического лечения.

Varian Edge ™ быстро и точно передает излучение в нужную точку. Радиус действия менее 1 миллиметра, что обеспечивает максимальную точность.

Система Accuray Radixact®

Это новейшее устройство для томотерапии (TomoTherapy) позволяет проводить лечение без ограничений по размеру, включая объемные новообразования при раке груди, краниоспинальные опухоли, метастазы в кости.

Его преимущество — возможность проводить лучевую терапию всего тела, что важно при раке крови и костного мозга.

«Мы выбрали устройство Radixact из-за его технических характеристик, которые позволяют еще более эффективно лечить рак. Эта роботизированная система может подключаться к цифровой поддержке CyberKnife M6, что дает нам больше возможностей в борьбе с раком. При необходимости мы можем объединить оба устройства или заменить одно устройство на другое, тем самым обеспечивая более индивидуальный подход», — говорит директор отделения лучевой терапии медицинского центра «Анадолу», профессор Хале Башак Чалар.