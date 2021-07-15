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Общество

Турецкие СМИ посчитали, сколько участников госпереворота посадил Эрдоган

В Турции оглашены приговоры почти по всем делам, где обвиняемыми проходили так называемые пособники главы FETO Фетхуллаха Гюлена. Об этом сообщает информационное агентство «Анадолу».

По его данным, сегодня пять лет со дня попытки госпереворота в Турции, который произошел 15 июля 2016 года. «За это время судебные инстанции страны огласили приговоры по 288 из 289 процессов в отношении участников тех событий. По одному из них (по событиям в расположении штаба 5-го полка в Чанаккале ) вердикт еще не оглашен», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после провала попытки вооруженного захвата власти органы прокуратуры Турции возбудили более 100 тысяч дел в отношении членов FETО, названной террористической организацией Фетхуллаха Гюлена.

ИА Анадолу
Фото ИА Анадолу

К тюремному заключению приговорены 4 тысячи 890 человек, 3 тысячи из которых получили пожизненный срок.

Из числа осужденных — 1 тысяча 634 приговорены к заключению в колонии строгого режима, 1 тысяча 366 — к пожизненному сроку в колонии общего режима. Еще 1 тысяча 890 подсудимых осуждены на различные тюремные сроки. Часть подсудимых оправдана.

Агентство напоминает, что группа военнослужащих ВС Турции, состоящих в течении Гюлена, в ночь с 15 на 16 июля 2016 года предприняла попытку вооруженного захвата власти в стране. Действия хунты были решительно пресечены благодаря руководству страны и органов правопорядка, а также рядовых граждан. Погиб 251 человек.

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Отметим, директора МОУ «Сапат» гражданина Кыргызстана Орхана Инанды, похищенного в Бишкеке 31 мая и доставленного в Турцию 6 июля, власти Турции также связывают с террористической организацией FETO.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/201276/
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