Жителям Кыргызстана стали доступны новейшие методы лечения бесплодия

По статистике, каждая пятая семья в мире сталкивается с проблемами зачатия, вынашивания или рождения ребенка. Существует множество причин нарушения репродуктивной функции как со стороны женщины, так и мужчины. Однако в большинстве случаев у пар все же есть возможность родить ребенка благодаря новейшим репродуктивным технологиям.

И хотя в обществе до сих пор с недоверием относятся к современным методам зачатия «в пробирке», для многих пар это единственный шанс стать родителями.

Сегодня существует много различных способов искусственного оплодотворения, помогающих родить здорового ребенка, не отличающегося от других детей, зачатых привычным способом, ни физически, ни интеллектуально.

В настоящее время эти методы успешно применяются в медицинском центре Anadolu (Стамбул, Турция), который является одним из ведущих мировых центров в области ЭКО. Он предоставляет большой спектр медицинских услуг от стандартного лечения мужского и женского бесплодия до новейших методов и технологий, доступных на мировом уровне:

внутриматочная инсеминация;

ИКСИ — интрацитоплазматическая инъекция сперматозоидов;

IVM — выращивание яйцеклеток в пробирке;

ЭКО — экстракорпоральное оплодотворение;

микро-тезе (micro-TESE) — микрохирургическая аспирация сперматозоидов;

вспомогательный хэтчинг — искусственное вскрытие оболочки эмбриона;

криоконсервация яйцеклеток;

PRP-омоложение яичников и матки;

Embryoglue — эмбриоклей, помогающий эмбриону успешно закрепиться в матке;

ПГД — преимплантационная генетическая диагностика.

Благодаря использованию новейших репродуктивных технологий медицинский центр Anadolu неизменно показывает высокие результаты лечения бесплодия даже в самых сложных случаях.

Специалисты учреждения — это высококвалифицированные врачи с большим опытом, которые прошли сертификацию в США.

Сегодня пациенты со всего мира приезжают в медицинский центр Anadolu, чтобы обрести радость материнства. Жители Кыргызстана также могут пройти здесь лечение. В клинике имеется собственный международный отдел, в котором работают русскоязычные координаторы, переводчики и врачи-кураторы. Они помогают нашим пациентам организовать и пройти лечение, сопровождают на всех этапах пребывания в медицинском учреждении.

Вы можете совершенно бесплатно получить консультацию врачей Anadolu по поводу лечения, отправив запрос по телефону, электронной почте или через сайт:

телефон: + 996 770 775 079;

эл. почта: int.patients@anadolusaglik.org;

сайт: https://www.anadolumedicalcenter.ru/ivf-anadolu/.