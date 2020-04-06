Онкобольные смогут получить консультацию зарубежных врачей онлайн

Серьезные карантинные меры, которые многие страны ввели в связи со стремительным распространением коронавируса в мире, в первую очередь нанесли сильный удар по онкопациентам.
С одной стороны, многие медицинские учреждения стали ограничивать прием пациентов и переносить плановые операции, а некоторые и вовсе остановили свою работу. С другой стороны, из-за закрытия границ и приостановки авиасообщения онкологические больные больше не могут выехать на лечение в зарубежные клиники, чтобы получить современную и высокотехнологичную медицинскую помощь.
Для того чтобы помочь пациентам, турецкий медицинский центр «Анадолу» (Стамбул) — аффилиат всемирно известной клиники Johns Hopkins Medicine из США — начал проведение онлайн-консультаций.
Ведущие онкологи центра, которые прошли обучение и имеют опыт работы в Европе и Америке, удаленно консультируют пациентов по поводу заболевания, дают рекомендации по лечению и отвечают на волнующие вопросы.
Общение проводится по телефону или через интернет (Skype, Facetime, Zoom и так далее) в сопровождении русскоязычных переводчиков.
По итогам консультации пациенты получают письменное заключение с рекомендациями врача. Кроме того, в случае необходимости после онлайн-встречи они могут обратиться к докторам с дополнительными вопросами.
В нынешних условиях онлайн-консультация — это самый доступный и безопасный способ, не теряя времени, связаться с зарубежной клиникой и получить рекомендации специалистов мирового уровня по поводу своего диагноза и необходимого лечения.
Видеовстреча с доктором также может помочь в случае, если:
- вы сомневаетесь в поставленном диагнозе и хотели бы проверить правильность назначенного лечения;
- текущее лечение никак не дает положительных результатов и ваше состояние здоровья постоянно ухудшается;
- вас интересуют альтернативные методы лечения, которые применяются на мировом уровне;
- вы хотели бы получить ответы на все волнующие вопросы у иностранного врача;
- вам необходима профессиональная интерпретация результатов проведенного исследования.
Для того чтобы записаться на онлайн-консультацию, вам необходимо связаться с сотрудниками международного отдела медицинского центра «Анадолу», говорящими на русском языке, по телефону +90 530 151 41 85 (WhatsApp) или через сайт www.anadolumedicalcenter.ru.
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Медицинский центр «Анадолу» — это ведущее медицинское учреждение Турции, аффилированное со всемирно известной клиникой Джонса Хопкинса из США. Центр занимается диагностикой и лечением заболеваний согласно современным международным стандартам и посредством новейших методов и технологий. Врачи клиники — высококлассные профессионалы, имеющие огромный практический опыт и признание на мировом уровне.