Онкобольные смогут получить консультацию зарубежных врачей онлайн

Серьезные карантинные меры, которые многие страны ввели в связи со стремительным распространением коронавируса в мире, в первую очередь нанесли сильный удар по онкопациентам.

С одной стороны, многие медицинские учреждения стали ограничивать прием пациентов и переносить плановые операции, а некоторые и вовсе остановили свою работу. С другой стороны, из-за закрытия границ и приостановки авиасообщения онкологические больные больше не могут выехать на лечение в зарубежные клиники, чтобы получить современную и высокотехнологичную медицинскую помощь.

Для того чтобы помочь пациентам, турецкий медицинский центр «Анадолу» (Стамбул) — аффилиат всемирно известной клиники Johns Hopkins Medicine из США — начал проведение онлайн-консультаций.

Ведущие онкологи центра, которые прошли обучение и имеют опыт работы в Европе и Америке, удаленно консультируют пациентов по поводу заболевания, дают рекомендации по лечению и отвечают на волнующие вопросы.

Общение проводится по телефону или через интернет (Skype, Facetime, Zoom и так далее) в сопровождении русскоязычных переводчиков.

По итогам консультации пациенты получают письменное заключение с рекомендациями врача. Кроме того, в случае необходимости после онлайн-встречи они могут обратиться к докторам с дополнительными вопросами.

В нынешних условиях онлайн-консультация — это самый доступный и безопасный способ, не теряя времени, связаться с зарубежной клиникой и получить рекомендации специалистов мирового уровня по поводу своего диагноза и необходимого лечения.

Видеовстреча с доктором также может помочь в случае, если:

вы сомневаетесь в поставленном диагнозе и хотели бы проверить правильность назначенного лечения;

текущее лечение никак не дает положительных результатов и ваше состояние здоровья постоянно ухудшается;

вас интересуют альтернативные методы лечения, которые применяются на мировом уровне;

вы хотели бы получить ответы на все волнующие вопросы у иностранного врача;

вам необходима профессиональная интерпретация результатов проведенного исследования.

Для того чтобы записаться на онлайн-консультацию, вам необходимо связаться с сотрудниками международного отдела медицинского центра «Анадолу», говорящими на русском языке, по телефону +90 530 151 41 85 (WhatsApp) или через сайт www.anadolumedicalcenter.ru.

***

Медицинский центр «Анадолу» — это ведущее медицинское учреждение Турции, аффилированное со всемирно известной клиникой Джонса Хопкинса из США. Центр занимается диагностикой и лечением заболеваний согласно современным международным стандартам и посредством новейших методов и технологий. Врачи клиники — высококлассные профессионалы, имеющие огромный практический опыт и признание на мировом уровне.