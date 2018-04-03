Сотрудники международных аэропортов «Манас» и «Ош» вышли на субботник

Сотрудники двух самых главных воздушных гаваней страны — международных аэропортов «Манас» и «Ош» 31 марта 2018 года провели субботник в целях улучшения санитарного и экологического состояния прилегающей к аэропортам территории.

Во время субботника сотрудники двух аэропортов провели санитарную очистку на прилегающей к аэропортам территории, очистили территорию вдоль дорог, ирригационные сети, убрали мусор и сухостой.

Мероприятие проходит в рамках трехмесячной национальной кампании «Таза жашоо». Субботник по благоустройству и очистке продлится три месяца во всех филиалах ОАО «МАМ».