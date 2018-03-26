Сотрудники ОАО «Международный аэропорт «Манас» 24 марта вышли на субботник

В рамках национальной кампании «Таза жашоо» сотрудники ОАО «Международный аэропорт «Манас» 24 марта 2018 года вышли на субботник.

Санитарная очистка проведена в целях наведения порядка и чистоты не только на территории аэропорта «Манас», но и на прилегающих участках. Субботник по благоустройству и очистке продлится три месяца во всех филиалах ОАО «МАМ».

«Субботники на предприятии проводятся традиционно несколько раз в году. Своим примером хотим показать, как важно сохранять чистоту и беречь нашу природу», — отметил председатель правления ОАО «МАМ» Эмир Чукуев.