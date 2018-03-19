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Бизнес

Аэропорт «Манас» признан одним из лучших социально ответственных работодателей

ОАО «Международный аэропорт «Манас» признали одним из лучших страхователей и наградили званием «Социально ответственный работодатель».
 
Социальный фонд Кыргызской Республики по итогам 2017 года провел конкурс на присвоение звания «Социально ответственный работодатель».
 
Социально ответственный работодатель — это страхователь, своевременно и в полном объеме уплачивающий страховые взносы за своих работников на пенсионное обеспечение, на обязательное медицинское страхование, на финансирование мероприятий по оздоровлению работников и членов их семей, находящихся на их иждивении, и на формирование накопительной части пенсии.
 
Кроме ОАО «МАМ», Социальный фонд КР торжественно наградил 8 плательщиков дипломами с присвоением звания «Социально ответственный работодатель»: ОсОО «МЭЛЗ», ОсОО «Эл Кат Ош», ОсОО «Сын Таш», Ошский филиал ОсОО «КДВ Бишкек», ОсОО «Даннур Юг», ОАО «Кантский цементный завод», ФАТП ОАО «Кыргызалтын», ОсОО «Газпром нефть Азия».
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