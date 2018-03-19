Аэропорт «Манас» признан одним из лучших социально ответственных работодателей

Социально ответственный работодатель — это страхователь, своевременно и в полном объеме уплачивающий страховые взносы за своих работников на пенсионное обеспечение, на обязательное медицинское страхование, на финансирование мероприятий по оздоровлению работников и членов их семей, находящихся на их иждивении, и на формирование накопительной части пенсии.