Аэропорт «Манас» признан одним из лучших социально ответственных работодателей

ОАО «Международный аэропорт «Манас» признали одним из лучших страхователей и наградили званием «Социально ответственный работодатель».
Социальный фонд Кыргызской Республики по итогам 2017 года провел конкурс на присвоение звания «Социально ответственный работодатель».
Социально ответственный работодатель — это страхователь, своевременно и в полном объеме уплачивающий страховые взносы за своих работников на пенсионное обеспечение, на обязательное медицинское страхование, на финансирование мероприятий по оздоровлению работников и членов их семей, находящихся на их иждивении, и на формирование накопительной части пенсии.
Кроме ОАО «МАМ», Социальный фонд КР торжественно наградил 8 плательщиков дипломами с присвоением звания «Социально ответственный работодатель»: ОсОО «МЭЛЗ», ОсОО «Эл Кат Ош», ОсОО «Сын Таш», Ошский филиал ОсОО «КДВ Бишкек», ОсОО «Даннур Юг», ОАО «Кантский цементный завод», ФАТП ОАО «Кыргызалтын», ОсОО «Газпром нефть Азия».