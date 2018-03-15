Любимая, пунктуальная, динамичная. В Кыргызстане выбрали лучшие авиакомпании

ОАО «Международный аэропорт «Манас» наградил лучшие авиакомпании-партнеры по итогам 2017 года. Подобное мероприятие проводится в Кыргызстане впервые, сообщил на круглом столе «Роль авиации в туризме» председатель правления ОАО «Международный аэропорт «Манас» Эмир Чукуев.

По его словам, награждение — признание и знак благодарности авиакомпаниям за их вклад в развитие авиационной отрасли.

В прошлом году мы провели колоссальную работу, результатом стало увеличение пассажиропотока на 500 тысяч человек. И это итог совместной работы ОАО «МАМ» и авиакомпаний. Председатель правления ОАО «Международный аэропорт «Манас» Эмир Чукуев

Вице-премьер-министр Даир Кенекеев сравнил проведение подобных мероприятий с диалогом, позволяющим услышать мнение всех сторон. Он отметил, что правительство придает большое значение развитию авиационной отрасли.

«В последнее время в сфере гражданской авиации в Кыргызстане отмечаются как положительные тенденции, так и препятствия, требующие безотлагательного решения. Поэтому необходимо совместно с бизнес-сообществом работать над повышением качества обслуживания пассажиров, расширением предоставляемых авиауслуг, развитием туризма посредством авиации», — сказал он.

Фото ОАО «МАМ». Вице-премьер-министр КР Даир Кенекеев

Выбирали авиакомпании не только эксперты ОАО «МАМ» и Агентства гражданской авиации, но и пассажиры, посредством онлайн-опроса на сайте ОАО «Манас». Именно они определили победителей в номинации «Лучшая авиакомпания — выбор пассажиров». Ими стали авиакомпании «Эйр Манас» и Turkish Airlines.

Голосование продолжалось один месяц, в нем приняло участие более 15,5 тысячи человек. Они оценивали качество сервиса на борту, питания, сервиса для пассажиров с детьми, пассажиров с ограниченными возможностями, а также программ лояльности для пассажиров.

«Самой динамично развивающейся компанией» назвали Avia Traffic Company. Критериями отбора были частота рейсов, увеличение пассажиропотока и маршрутная сеть. Здесь уже полагались не на мнение пассажиров, а на выводы экспертов на основании данных Агентства гражданской авиации.

Фото ОАО «МАМ». Avia Traffic Company. «Самая динамично развивающаяся компания»

Столь же серьезно подошли и к определению «Самой пунктуальной авиакомпании». Здесь победителей оценивали «территориально» — по аэропортам «Манас» и «Ош». Меньше всего опаздывала в столице авиакомпания «Аэрофлот», а в Оше — авиакомпания «Сибирь».

«Критерием оценки был показатель пунктуальности более 90 процентов», — отметил Эмир Чукуев.

Приятным сюрпризом для собравшихся гостей стала еще одна номинация — «Открытие года». Ею наградили лучших авиаперевозчиков по новым направлениям — авиакомпании SCAT Airlines и Sunday Airlines. В 2017 году они открыли два новых рейса из аэропорта «Манас» в города Шарм-эль-Шейх и Пхукет.

Победители получили не только соответствующие сертификаты, но и памятный знак «За вклад в развитие ОАО «МАМ».

«Награждать лучшие авиакомпании планируем ежегодно. В перспективе оргкомитет планирует вводить новые номинации, награждать не только авиакомпании, но и других участников отрасли: топливо-заправочные, кейтеринговые, клининговые, хендлинговые компании и другие. Наша цель — стать престижной наградой авиаотрасли Кыргызстана, которая будет свидетельствовать о тенденциях и развитии воздушного транспорта страны», — отметил Эмир Чукуев.

Он рассказал о проводимой ОАО «МАМ» работе по улучшению инфраструктуры аэропортов. В частности, в 2017 году провели реконструкцию аэропорта в городе Баткене, в настоящее время идет работа в городе Джалал-Абаде. В ближайшие дни состоится открытие нового зала прилета в международном аэропорту «Ош», проводятся реконструкционные работы и в «Манасе».

«В планах ОАО «МАМ» реконструкция аэропортов «Исфана», «Казарман», «Нарын». Мы поставили перед собой такую задачу и включили в бюджет эти расходы. Конечно, никто не списывает со счетов коммерческую составляющую, но в первую очередь мы должны думать о наших гражданах, не должны забывать о социальной ответственности предприятия. Мы горная республика. Должны развивать, образно говоря, малую авиацию. И позитивным моментом в создании условий для этого станет развитие аэропортов, которые расположены в отдаленных зонах. Людям должно быть удобно передвигаться», — отметил он.