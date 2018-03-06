Друзья, примите участие в самом грандиозном мероприятии этой весны! С радостью сообщаем, что регистрация на массовый забег — полумарафон BAKAI BANK JAZ DEMI — 2018 открыта.

8 апреля в Бишкеке тысячи любителей бега соберутся вместе для преодоления полумарафона. Такое событие будет сопровождаться развлекательной программой. Веселье, радость единения, заряд бодрости и позитива будут обеспечены всем участникам марафона. Партнером полумарафона BAKAI BANK JAZ DEMI — 2018 выступает ОАО «Бакай Банк». Все участники успешно прошедшие дистанцию получают памятную медаль финишера и подарки от «Бакай Банка».

В весеннем полумарафоне будут 72 призовых местах по 8 категориям. Каждый участник полумарафона получит стартовые пакеты, куда входит памятный рюкзак, информация о старте, номерок участника и электронный чип для фиксации времени пробега. На трассе для полумарафона участникам будут представлены пункты питания, кроме того, на финишной прямой будет организована палатка для финишировавших, где они смогут подкрепить силы после успешного забега.

Старт будет задан от мемориального комплекса «Аска-Таш», на автодороге Бишкек — аэропорт «Манас».

Забеги проводятся на дистанции в 5, 10 и 21 километр. К участию в забеге на 5 и 10 километров допускаются все желающие от 16 лет и старше. К участию в забеге на 21 километр допускаются все желающие от 18 лет и старше. Детские забеги проводятся на дистанции 100 метров (от 3 до 5 лет), 300 метров (от 6 до 8 лет), 500 метров (от 9 до 12 лет).

Подобные полумарафоны в Кыргызстане проводятся ежегодно. В каждом из них участие принимают свыше тысячи человек. В мероприятии участвуют как профессиональные спортсмены, так и любители бега. Помимо кыргызстанцев, в забеге участвуют и бегуны из разных стран, количество которых увеличивается с каждым забегом. И мероприятие приобретает статус международного. Часто в марафонах принимают участие целые команды, составленные из сотрудников одной компании или организации, ведь это отличная возможность для тимбилдинга.

Пройти регистрацию для участия в полумарафоне вы можете в следующих точках регистрации:

головной офис ОАО «Бакай Банк», ул.Исанова, 77, call-центр 6111, (0312) 61 00 61;

сеть кофеен Sierra, пр. Манаса, 57/1, (0312) 311 248;

ТРК «Таш-Рабат», (0312) 903 849;

магазин «Гергерт Спорт», ул. Горького, 182, (0772) 921 002;

фитнесс-клуб World Class, ул. Жукеева-Пудовкина, 85/5, (0312) 979777.



Более подробную информацию об условиях и регистрации вы можете узнать по телефону: (0554) 600707.