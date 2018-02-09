Банк «Бай-Тушум». Три способа «перезагрузки» для малого и среднего бизнеса

Развитие любого бизнеса требует вложений. И если крупные компании выход найдут быстро, то малому и среднему бизнесу приходится сложнее. Банк «Бай Тушум» нашел выход из ситуации. Теперь бизнесмены могут получить кредит быстро и без лишних хлопот.

Кредит точно дадут!

Что важно для предпринимателя при получении кредитов? В первую очередь — скорость и уверенность, что заем точно дадут. В банке «Бай Тушум» с прошлого года бизнес-клиенты получили ощутимые преимущества. Одним из таких продуктов для бизнес-сегмента стал финансовый лимит, который оформляется на 6 месяцев.

Оформив БЕСПЛАТНО финансовый лимит, клиенты могут получить финансирование в любой момент, когда это необходимо, и всегда будут знать потенциальный объем возможных инвестиций в перспективные проекты.

Выдача кредита в рамках финансового лимита производится без дополнительного анализа в течение 1-2 дней. Поэтому клиенты банка в случае появления любой бизнес-возможности или идеи всегда могут рассчитывать на поддержку банка и иметь преимущество в переговорах со своими партнерами. И, самое главное, установление финансового лимита совершенно бесплатно.

Выгодный овердрафт

Еще одним интересным продуктом для малого и среднего бизнеса от банка «Бай Тушум» является овердрафт. В «Бай Тушуме» для предпринимателей сделали его еще более выгодным. Продукт позволяет закрывать краткосрочные потребности в финансировании. При этом не нужно переплачивать за неэффективно использованные средства. Платите только за те дни, которые использовали.

Например, вам нужно срочно оплатить приобретенное сырье или у вас появилась выгодная возможность купить товар со скидкой. Вы можете рассчитывать на банк: он профинансирует ваше приобретение. И все это моментально и выгодно. При этом нет необходимости в предоставлении залога и длинного списка документов.

Банк предоставляет индивидуальный и комплексный подход в обслуживании бизнеса.

«Выбирая банк «Бай-Тушум» как надежного финансового партнера, бизнес-клиенты всегда получат индивидуальный и комплексный подход, сопровождаемый выгодными и удобными финансовыми решениями. Кроме этого, банк всегда готов рассматривать индивидуальные тарифы при постоянном сотрудничестве», — отметил член правления, начальник управления продаж банка «Бай-Тушум» Канат Курманов.

Удобно работнику, выгодно бухгалтеру

Еще одна услуга, которую предоставляют в банке для удобства бизнеса, это зарплатные проекты. Благодаря этой услуге снижается нагрузка на кассовые операции, осуществляемые бухгалтерией организации. При этом гарантируется безопасность и конфиденциальность платежей.

Зарплатные проекты от «Бай Тушума» разгрузят бухгалтера. Ведь предоставляется возможность перечислять заработную плату сотрудников единым платежом путем предоставления в банк платежного поручения и списка на зачисление сумм зарплаты на их счета.

Есть и приятное дополнение к соцпакету организации. В банке «Бай Тушум» предусмотрено начисление 3-5 процентов годовых на счет работника при минимальном остатке на карт-счете не менее 1 тысячи сомов.

К тому же все операции можно производить круглосуточно, используя интернет-банкинг. Его подключение, кстати, в «Бай Тушуме» абсолютно БЕСПЛАТНО. Интернет-банкинг позволяет клиентам просматривать остатки по счетам, отправлять переводы как по Кыргызстану, так и за рубеж, пополнять пластиковую карту, депозит и даже производить обмен валют по выгодному курсу.