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Бизнес

«Бакай Банк» предоставит инструменты успешной сделки

Использование эскроу-счета позволяет продавцу и покупателю обеспечить исполнение обязательств и минимизировать свои риски по срыву сделки или возможности мошенничества одной из ее сторон. Отметим, что эскроу-счет открывается не для накопления финансовых средств, а для обеспечения надлежащего выполнения обязательств по сделкам.

Эскроу-счет (от англ. escrow) — особый тип доверительных счетов, широко используемый в мировой практике для совершения безопасных торговых операций. На эскроу-счете учитываются имущество, документы, ценные бумаги или денежные средства до выполнения определенных обязательств.

Схема эскроу-счета проста: покупатель и продавец договариваются о сделке и всех условиях, при которых она будет считаться выполненной. Потом в банке открывается счет эскроу, куда покупатель кладет оговоренную с продавцом сумму, равную стоимости недвижимости, которую он собирается приобрести.

Проверить состояние этого счета в любое время могут все стороны, но забрать средства продавец сможет только после подписания и исполнения всех документов, список которых обговаривается заранее. Банк следит за тем, чтобы все договоренности были соблюдены.

Эскроу-счет в «Бакай Банке» могут оформить как юридические и физические лица, так и индивидуальные предприниматели.

  • Услуги открытия, закрытия, ведения счета и обналичивание денежных средств по сделке эскроу-счета в «Бакай Банке» предоставляются бесплатно.
  • В свою очередь «Бакай Банк» обеспечивает безопасное хранение финансовых средств на эскроу-счете, а также обоснованную и своевременную их выплату.
  • Комиссия клиентов составит доли процента от суммы сделки (0,2 процента мин. 1500 сомов), которая может быть оплачена либо одной из сторон, либо по договоренности сторон.
  • Для удобства клиентов счет эскроу можно открыть в пяти валютах: сомах, долларах, евро, рублях, юанях.

Для получения подробной информации о том, как открыть счет эскроу в «Бакай Банке» для защиты ваших юридических прав и финансовых интересов, свяжитесь с консультантами по телефону контакт-центра (0312)61-00-61 либо получите информацию непосредственно в офисах банка.

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«Бакай Банк» более 19 лет предоставляет широкий спектр финансовых услуг жителям Кыргызстана. В настоящее время более 70 сберкасс и филиалов банка обеспечивают быстрое и удобное обслуживание во всех регионах страны.
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