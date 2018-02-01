«Бакай Банк» предоставит инструменты успешной сделки

Использование эскроу-счета позволяет продавцу и покупателю обеспечить исполнение обязательств и минимизировать свои риски по срыву сделки или возможности мошенничества одной из ее сторон. Отметим, что эскроу-счет открывается не для накопления финансовых средств, а для обеспечения надлежащего выполнения обязательств по сделкам.
Эскроу-счет (от англ. escrow) — особый тип доверительных счетов, широко используемый в мировой практике для совершения безопасных торговых операций. На эскроу-счете учитываются имущество, документы, ценные бумаги или денежные средства до выполнения определенных обязательств.
Схема эскроу-счета проста: покупатель и продавец договариваются о сделке и всех условиях, при которых она будет считаться выполненной. Потом в банке открывается счет эскроу, куда покупатель кладет оговоренную с продавцом сумму, равную стоимости недвижимости, которую он собирается приобрести.
Эскроу-счет в «Бакай Банке» могут оформить как юридические и физические лица, так и индивидуальные предприниматели.
- Услуги открытия, закрытия, ведения счета и обналичивание денежных средств по сделке эскроу-счета в «Бакай Банке» предоставляются бесплатно.
- В свою очередь «Бакай Банк» обеспечивает безопасное хранение финансовых средств на эскроу-счете, а также обоснованную и своевременную их выплату.
- Комиссия клиентов составит доли процента от суммы сделки (0,2 процента мин. 1500 сомов), которая может быть оплачена либо одной из сторон, либо по договоренности сторон.
- Для удобства клиентов счет эскроу можно открыть в пяти валютах: сомах, долларах, евро, рублях, юанях.
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