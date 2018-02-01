«Бакай Банк» предоставит инструменты успешной сделки

Использование эскроу-счета позволяет продавцу и покупателю обеспечить исполнение обязательств и минимизировать свои риски по срыву сделки или возможности мошенничества одной из ее сторон. Отметим, что эскроу-счет открывается не для накопления финансовых средств, а для обеспечения надлежащего выполнения обязательств по сделкам.

Эскроу-счет (от англ. escrow) — особый тип доверительных счетов, широко используемый в мировой практике для совершения безопасных торговых операций. На эскроу-счете учитываются имущество, документы, ценные бумаги или денежные средства до выполнения определенных обязательств.

Схема эскроу-счета проста: покупатель и продавец договариваются о сделке и всех условиях, при которых она будет считаться выполненной. Потом в банке открывается счет эскроу, куда покупатель кладет оговоренную с продавцом сумму, равную стоимости недвижимости, которую он собирается приобрести.

Проверить состояние этого счета в любое время могут все стороны, но забрать средства продавец сможет только после подписания и исполнения всех документов, список которых обговаривается заранее. Банк следит за тем, чтобы все договоренности были соблюдены.

Эскроу-счет в «Бакай Банке» могут оформить как юридические и физические лица, так и индивидуальные предприниматели.

Услуги открытия, закрытия, ведения счета и обналичивание денежных средств по сделке эскроу-счета в «Бакай Банке» предоставляются бесплатно.

В свою очередь «Бакай Банк» обеспечивает безопасное хранение финансовых средств на эскроу-счете, а также обоснованную и своевременную их выплату.

Комиссия клиентов составит доли процента от суммы сделки (0,2 процента мин. 1500 сомов), которая может быть оплачена либо одной из сторон, либо по договоренности сторон.

Для удобства клиентов счет эскроу можно открыть в пяти валютах: сомах, долларах, евро, рублях, юанях.

Для получения подробной информации о том, как открыть счет эскроу в «Бакай Банке» для защиты ваших юридических прав и финансовых интересов, свяжитесь с консультантами по телефону контакт-центра (0312)61-00-61 либо получите информацию непосредственно в офисах банка.

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«Бакай Банк» более 19 лет предоставляет широкий спектр финансовых услуг жителям Кыргызстана. В настоящее время более 70 сберкасс и филиалов банка обеспечивают быстрое и удобное обслуживание во всех регионах страны.