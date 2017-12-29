20:48
0
USD 69.14
EUR 82.54
RUB 1.20
Бизнес

График работы офисов О! и магазинов O!Store в праздники

Мобильный оператор О! сообщает об изменении графика работы в предпраздничные дни и дни новогодних каникул.

  • 30 декабря у всех офисов О! и O!Store, где установлен график работы до 17.00, до 18.00 и до 19.00, рабочий день увеличен на один час (до 18.0, до 19.00 и до 20.00 соответственно). В остальных офисах график не меняется. Оформление смартфонов в кредит во всех офисах будет доступно только до 15.00.
  •  31 декабря во всех офисах О! и O!Store рабочий день сокращен на 1 час. Интернет-магазин Ostore.kg работает до 15.00. Оформление смартфонов в кредит будет недоступно. 
  • 1 января – выходной. 
  • Со 2 января все офисы О! и O!Store будут работать в штатном режиме. Интернет-магазин Ostore.kg будет работать до 15.00. При этом оформление смартфонов в кредит будет доступно в Бишкеке с 3 января, а в регионах — с 4 января. 

Информационно-справочная служба будет работать в штатном режиме без выходных. При любых вопросах всегда к вашим услугам «Личный кабинет» по адресу: lk.o.kg или мобильное приложение «Мой О!», где можно управлять своим номером. 

Чтобы быть в Новый год на связи, не забудьте пополнить свой баланс. Сделать это без комиссии можно во всех офисах О! и магазинах O!Store, через фирменные терминалы О! и «Оптима Банк», через промоутеров компании и в филиалах ГП «Бишкекпочтамт». Все адреса точек пополнения можно узнать на сайте o.kg по ссылке

Мобильный оператор О! приглашает вас поторопиться за подарками для родных и близких в празднично украшенные магазины O!Store. Прямо сейчас действуют праздничные акции. В наличии большой ассортимент смартфонов от ведущих мировых брендов и аксессуаров. 

В Новый год вместе с О!.
Ссылка:
просмотров: 307
Версия для печати
Материалы по теме
Мобильный оператор О! объявляет полную готовность к новогодним нагрузкам
Мобильный оператор О! запустил 4G-роуминг в сети TELE2 (Казахстан)
Интернет-магазин O!Store: подарок на Новый год с доставкой на дом!
O!Store: Успейте закупиться подарками на Новый год
Переходи на О! и cохрани прежний круг общения с услугой «Легкий шаг!»
Скидка 50 процентов на премиальные PLATINUM-номера Мобильного оператора О!
Опрос: Что подарить на Новый год? 7 идей от O!Store
Получи кэшбэк 1000 сомов при покупке LG Q6a в O!Store
Новогодняя АКЦИЯ в O!Store: Получите бонус до 1000 сомов
В мобильном приложении «О!Деньги» масштабные обновления
Популярные новости
53-й гриль-бар &laquo;ШашлыкоFF&raquo; открылся в&nbsp;Бишкеке 53-й гриль-бар «ШашлыкоFF» открылся в Бишкеке
Школа &laquo;Оксфорд Интернешнл Скул&raquo; вывела страну на&nbsp;мировой уровень! Школа «Оксфорд Интернешнл Скул» вывела страну на мировой уровень!
MegaChat от&nbsp;MegaCom&nbsp;&mdash; твой виртуальный номер! MegaChat от MegaCom — твой виртуальный номер!
Виртуальный номер с&nbsp;реальными возможностями Виртуальный номер с реальными возможностями
Бизнес
Будущее, которое наступило сегодня Будущее, которое наступило сегодня
7&nbsp;достижений 2017 года 7 достижений 2017 года
Специалисты MegaCom провели мастер-класс по&nbsp;рекламе для студентов Специалисты MegaCom провели мастер-класс по рекламе для студентов
График работы офисов&nbsp;О! и&nbsp;магазинов O!Store в&nbsp;праздники График работы офисов О! и магазинов O!Store в праздники