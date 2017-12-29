График работы офисов О! и магазинов O!Store в праздники

Мобильный оператор О! сообщает об изменении графика работы в предпраздничные дни и дни новогодних каникул.

30 декабря у всех офисов О! и O!Store, где установлен график работы до 17.00, до 18.00 и до 19.00, рабочий день увеличен на один час (до 18.0, до 19.00 и до 20.00 соответственно). В остальных офисах график не меняется. Оформление смартфонов в кредит во всех офисах будет доступно только до 15.00.

у всех офисов О! и O!Store, где установлен график работы до 17.00, до 18.00 и до 19.00, рабочий день увеличен на один час (до 18.0, до 19.00 и до 20.00 соответственно). В остальных офисах график не меняется. Оформление смартфонов в кредит во всех офисах будет доступно только до 15.00. 31 декабря во всех офисах О! и O!Store рабочий день сокращен на 1 час. Интернет-магазин Ostore.kg работает до 15.00. Оформление смартфонов в кредит будет недоступно.

1 января – выходной.

Со 2 января все офисы О! и O!Store будут работать в штатном режиме. Интернет-магазин Ostore.kg будет работать до 15.00. При этом оформление смартфонов в кредит будет доступно в Бишкеке с 3 января, а в регионах — с 4 января.

Информационно-справочная служба будет работать в штатном режиме без выходных. При любых вопросах всегда к вашим услугам «Личный кабинет» по адресу: lk.o.kg или мобильное приложение «Мой О!», где можно управлять своим номером.

Чтобы быть в Новый год на связи, не забудьте пополнить свой баланс. Сделать это без комиссии можно во всех офисах О! и магазинах O!Store, через фирменные терминалы О! и «Оптима Банк», через промоутеров компании и в филиалах ГП «Бишкекпочтамт». Все адреса точек пополнения можно узнать на сайте o.kg по ссылке.

Мобильный оператор О! приглашает вас поторопиться за подарками для родных и близких в празднично украшенные магазины O!Store. Прямо сейчас действуют праздничные акции. В наличии большой ассортимент смартфонов от ведущих мировых брендов и аксессуаров.

В Новый год вместе с О!.