Забота о здоровье: отдых и обследование в Турции

Если вы решили отдохнуть в Турции, то почему бы не совместить приятное с полезным? Отдых важен для нашего здоровья не меньше, чем контроль состояния своего организма. Вам понадобится всего несколько часов для прохождения полного медицинского обследования. За этот короткий срок вы получите максимальную информацию о состоянии всех основных систем вашего организма.

За последние 10 лет Турция сделала небывалый прорыв в сфере медицинского обслуживания и сегодня находится на одном уровне со многими странами по всем медицинским направлениям. В Кыргызстане вы не найдете такого высокоточного оборудования и врачей, которые имеют многолетний стаж работы в Европе. Так что это шанс получить консультацию у специалистов высочайшего класса.

Точная и своевременная диагностика позволяет распознать опасные заболевания на первых стадиях, когда еще возможно успешное излечение.

Кроме того, после 40 лет действительно важно следить за всеми системами организма, которые уже порядком истощились.

Комплексное медицинское обследование проверяет, все ли в порядке с вашим здоровьем. Новейшие методики диагностики в турецких больницах дают возможность выявить болезни на самых ранних стадиях.

Профилактическая диагностика включает в себя программы комплексного обследования организма, специализированные тесты, показывающие функционирование конкретных систем и органов.

В турецких больницах можно провести различную диагностику, специализированные программы. Существуют программы диагностики сердца, сосудов, костной системы. Есть даже специальные программы для руководящих работников, чей образ жизни связан с постоянным стрессом.

Программы позволяют продиагностировать работу всех систем организма. В стандартную диагностику входят общий осмотр пациента, консультация врачей-специалистов, анализ крови (18 параметров), анализы мочи и кала, проверка функций печени, почек, щитовидной железы, проверка уровня холестерина в организме, проверка организма на маркеры некоторых онкологических заболеваний и различных инфекций, проверка на СПИД и гепатит С. Из инструментальных исследований входят: рентген грудной клетки, электрокардиограмма, УЗИ брюшной полости.

В зависимости от возраста пациента и пола к стандартной программе добавляют специфические, соответствующие возрастным изменениям организма исследования, такие как эхокардиография, кардиостресс под нагрузкой, маммография, локальное сканирование костей, ультразвуковое исследование щитовидной железы, доплеровское УЗИ сонных артерий и другие.

Кроме того, можно запланировать проведение дополнительных исследований тех органов, состояние которых беспокоит. Так, можно провести гастроэнтерологические, кардиологические исследования, дополнительные онкологические тесты. После вы сможете обсудить полученные результаты со специалистом.

Провести диагностику можно в том городе, где запланирован ваш отдых: в Стамбуле, Анталье, Аланье, Кемере, Белеке, Сиде, Измире и других.

Эта процедура очень проста. Утром в оговоренное заранее время вас забирают из отеля и доставляют в клинику. На протяжении всего времени, необходимого для диагностических процедур и тестов, рядом с вами находится специалист отдела иностранных пациентов. А при необходимости и переводчик. Забудьте об очередях. Сопровождающий проведет вас по каждому кабинету, где вас уже будут ждать. По окончании обследования клиника организует обратный трансфер в отель. Результаты анализов вы потом получаете на свою электронную почту.

Ежегодно в Турцию приезжает около миллиона людей из разных стран мира для прохождения диагностики и лечения. Это удобно и доступно.

В 2005 году для помощи пациентам-иностранцам создана Турецкая ассоциация медицинского туризма (ТНТС). И в Кыргызстане тоже есть представительство THTC. Именно сюда вам стоит обратиться, чтобы получить более подробную информацию о проведении диагностики в Турции.

Помимо помощи в выборе клиники, ТНТС гарантирует зарубежным пациентам следующие дополнительные преимущества:

скидка 50 процентов на перелет в Турцию авиакомпанией Тurkish Airlines для пациента и двух сопровождающих его лиц;

скидка 50 процентов на проживание в отеле в Турции;

бесплатный перевод медицинской документации;

бесплатный трансфер из аэропорта в клинику;

предоставление бесплатного переводчика.

Узнайте больше у представителя Турецкой ассоциации медицинского туризма в Кыргызстане по телефонам +996 550 0925 17, +996 3222 64934, e-mail Kyrgyzstan@thtdc.org или на сайте map2heal.com.