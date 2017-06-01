Омурбек Бабанов поздравил пациентов 3-й детской горбольницы с Днем защиты детей

Лидер парламентской фракции «Республика — Ата Журт» Омурбек Бабанов сегодня, 1 июня, поздравил маленьких пациентов детской городской больницы № 3 (Бишкек) с Международным днем защиты детей.

Депутат посетил отделения травматологии и нейрохирургии, вручил ребятам подарки, пожелал им скорейшего выздоровления, а также передал больнице два холодильника.

Омурбек Бабанов проведал и третьеклассника Алимбека, которого в апреле сбила машина на улице Чапаева.

Лидер «РАЖ» попросил у мальчика прощения от имени всех политиков за то, что они не смогли обеспечить безопасность на дорогах.

«Такие ребята, как ты — будущее Кыргызстана. Я желаю тебе больше никогда не попадать в больницу. И обещаю сделать все, чтобы дороги в нашей стране стали безопасными», — сказал депутат.

Алимбек Сарынов пожелал Омурбеку Бабанову стать президентом страны.

В ближайшие дни мальчика готовят к выписке — он перенес три операции, но уже чувствует себя хорошо.

Главврач больницы Талантбек Омурбеков поблагодарил депутата за внимание, рассказал о работе медучреждения и насущных проблемах врачей.

«Наша больница — единственная детская в Бишкеке. Около 170 тысяч детей попадают к нам ежегодно, около 5 тысяч операций мы проводим каждый год. Хочу сказать, что по квалификации наши врачи не уступают зарубежным. Вот только в оснащении стационара и уровне заработных плат мы уступаем», — сказал Талантбек Омурбеков.