Купили и разделили. Simbank запустил рассрочку до 24 месяцев на любые траты

Теперь клиенты Simbank (мобильного банковского сервиса от Doscredobank) могут разделить любую операцию по карте на комфортные ежемесячные платежи прямо в приложении.
Рассрочка на покупки, переводы и даже снятие наличных
Simbank запустил услугу «Рассрочка платежа» для клиентов с кредитным лимитом. В рассрочку можно перевести:
- покупки в любых магазинах — офлайн и онлайн;
- заказы в зарубежных сервисах;
- переводы на карту;
- снятие наличных.
Сумма операции — от 1 тысячи до 200 тысяч сомов.
Срок — от 2 до 24 месяцев.
Комиссия — 2,24 процента в месяц от остатка долга.
Важно: комиссия начисляется на остаток задолженности и уменьшается каждый месяц вместе с суммой долга. Дополнительных или скрытых платежей нет.
Как это работает на практике
Например, вы купили смартфон за 80 тысяч сомов. Через приложение можно перевести эту покупку в рассрочку на девять месяцев. В этом случае ежемесячный платеж составит около 9 тысяч 914 сомов.
Система автоматически списывает платеж в дату оформления услуги. Клиенту нужно лишь вовремя пополнять карту.
Оформление за несколько кликов
Чтобы подключить рассрочку, не нужно идти в офис или собирать документы.
Откройте раздел «Кредиты» в приложении Simbank.
Выберите «Рассрочка платежа».
Укажите операцию и срок.
Подтвердите. Готово — рассрочка оформлена.
Перевести транзакцию можно в течение трех месяцев после покупки.
Можно ли закрыть раньше?
Да, рассрочку можно погасить досрочно в приложении.
После этого сумма будет обслуживаться по стандартным условиям кредитной карты.
Кому доступна услуга
Рассрочка доступна клиентам Simbank с одобренным кредитным лимитом. Если лимита нет, подать заявку можно прямо в приложении.
Новая услуга делает управление крупными расходами более гибким: клиент сам выбирает срок и распределяет нагрузку так, как ему удобно.
Приложение уже доступно для загрузки в App Store и Google Play.
Мобильный банковский сервис Simbank от ОАО «Дос-Кредобанк». Лицензия НБ КР № 037.
НПС — 26,88 процента годовых, ЭПС — 30,44 процента.