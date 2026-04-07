Купили и разделили. Simbank запустил рассрочку до 24 месяцев на любые траты

Теперь клиенты Simbank (мобильного банковского сервиса от Doscredobank) могут разделить любую операцию по карте на комфортные ежемесячные платежи прямо в приложении.

Рассрочка на покупки, переводы и даже снятие наличных

Simbank запустил услугу «Рассрочка платежа» для клиентов с кредитным лимитом. В рассрочку можно перевести:

покупки в любых магазинах — офлайн и онлайн;

заказы в зарубежных сервисах;

переводы на карту;

снятие наличных.

Сумма операции — от 1 тысячи до 200 тысяч сомов.

Срок — от 2 до 24 месяцев.

Комиссия — 2,24 процента в месяц от остатка долга.

Важно: комиссия начисляется на остаток задолженности и уменьшается каждый месяц вместе с суммой долга. Дополнительных или скрытых платежей нет.

Как это работает на практике

Например, вы купили смартфон за 80 тысяч сомов. Через приложение можно перевести эту покупку в рассрочку на девять месяцев. В этом случае ежемесячный платеж составит около 9 тысяч 914 сомов.

Система автоматически списывает платеж в дату оформления услуги. Клиенту нужно лишь вовремя пополнять карту.

Оформление за несколько кликов

Чтобы подключить рассрочку, не нужно идти в офис или собирать документы.

Откройте раздел «Кредиты» в приложении Simbank. Выберите «Рассрочка платежа». Укажите операцию и срок. Подтвердите. Готово — рассрочка оформлена.

Перевести транзакцию можно в течение трех месяцев после покупки.

Можно ли закрыть раньше?

Да, рассрочку можно погасить досрочно в приложении.

После этого сумма будет обслуживаться по стандартным условиям кредитной карты.

Кому доступна услуга

Рассрочка доступна клиентам Simbank с одобренным кредитным лимитом. Если лимита нет, подать заявку можно прямо в приложении.

Новая услуга делает управление крупными расходами более гибким: клиент сам выбирает срок и распределяет нагрузку так, как ему удобно.

Приложение уже доступно для загрузки в App Store и Google Play.

Мобильный банковский сервис Simbank от ОАО «Дос-Кредобанк». Лицензия НБ КР № 037.

НПС — 26,88 процента годовых, ЭПС — 30,44 процента.