10:59
USD 87.45
EUR 101.07
RUB 1.10
Бизнес

Купили и разделили. Simbank запустил рассрочку до 24 месяцев на любые траты

Теперь клиенты Simbank (мобильного банковского сервиса от Doscredobank) могут разделить любую операцию по карте на комфортные ежемесячные платежи прямо в приложении.

Рассрочка на покупки, переводы и даже снятие наличных

Simbank запустил услугу «Рассрочка платежа» для клиентов с кредитным лимитом. В рассрочку можно перевести:

  • покупки в любых магазинах — офлайн и онлайн;
  • заказы в зарубежных сервисах;
  • переводы на карту;
  • снятие наличных.

Сумма операции — от 1 тысячи до 200 тысяч сомов.

Срок — от 2 до 24 месяцев.
Комиссия — 2,24 процента в месяц от остатка долга.

Важно: комиссия начисляется на остаток задолженности и уменьшается каждый месяц вместе с суммой долга. Дополнительных или скрытых платежей нет.

Как это работает на практике

Например, вы купили смартфон за 80 тысяч сомов. Через приложение можно перевести эту покупку в рассрочку на девять месяцев. В этом случае ежемесячный платеж составит около 9 тысяч 914 сомов.

Система автоматически списывает платеж в дату оформления услуги. Клиенту нужно лишь вовремя пополнять карту.

Оформление за несколько кликов

Чтобы подключить рассрочку, не нужно идти в офис или собирать документы.

  1. Откройте раздел «Кредиты» в приложении Simbank.

  2. Выберите «Рассрочка платежа».

  3. Укажите операцию и срок.

  4. Подтвердите. Готово — рассрочка оформлена.

Перевести транзакцию можно в течение трех месяцев после покупки.

Можно ли закрыть раньше?

Да, рассрочку можно погасить досрочно в приложении.

После этого сумма будет обслуживаться по стандартным условиям кредитной карты.

Кому доступна услуга

Рассрочка доступна клиентам Simbank с одобренным кредитным лимитом. Если лимита нет, подать заявку можно прямо в приложении.

Новая услуга делает управление крупными расходами более гибким: клиент сам выбирает срок и распределяет нагрузку так, как ему удобно.

Приложение уже доступно для загрузки в App Store и Google Play.

Мобильный банковский сервис Simbank от ОАО «Дос-Кредобанк». Лицензия НБ КР № 037.

НПС — 26,88 процента годовых, ЭПС — 30,44 процента. 
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/369156/
просмотров: 287
Версия для печати
7 апреля, вторник
10:54
В Индии рухнуло колесо обозрения: пострадали более 30 человек В Индии рухнуло колесо обозрения: пострадали более 30 ч...
10:43
Депутат предлагает проверить исполнение всех соглашений КР в энергетике
10:42
В Бишкеке задержан подозреваемый в серии краж
10:39
Страховых брокеров и актуариев КР внесут в платный государственный реестр
10:38
Купили и разделили. Simbank запустил рассрочку до 24 месяцев на любые траты