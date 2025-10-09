18:04
USD 87.45
EUR 101.55
RUB 1.07
Бизнес

Simbank от Doscredobank запустил депозиты со ставками до 15,5 процента

Simbank — мобильный банковский сервис от Doscredobank — продолжает активно развиваться и предлагать клиентам новые финансовые решения. Теперь в приложении Simbank можно открыть депозит всего за пару минут, без визита в отделение и лишних документов.

Новый шаг в развитии мобильного банкинга

Депозиты остаются одним из самых популярных и проверенных способов сохранить и приумножить деньги. Simbank делает этот инструмент максимально доступным: достаточно открыть приложение, выбрать удобные параметры — и депозит начнет работать на вас. Такой формат особенно удобен в современном ритме жизни, когда люди хотят управлять финансами быстро и без лишней бюрократии.

Преимущества депозитов в Simbank

  • Высокая доходность. Ставки до 15,5 процента годовых — одно из самых привлекательных предложений на рынке Кыргызстана.
  • Гибкие условия. Клиент сам определяет срок (от 3 до 24 месяцев), ставку и способ получения процентов.
  • Полная свобода. Депозит можно закрыть досрочно, а средства моментально возвращаются на карту Simbank.
  • Гарантия надежности. Все вклады застрахованы Агентством по защите депозитов Кыргызской Республики.

Как это работает

Открыть депозит можно прямо в разделе «Накопления». Система предлагает выбрать срок, процентную ставку и вариант выплаты процентов — ежемесячно или в конце срока, причем второй вариант выгоднее. Минимальная сумма вклада — всего 1 тысяча сомов, что делает продукт доступным для широкого круга клиентов.

Чтобы упростить планирование, в приложении встроен калькулятор: он сразу показывает, сколько клиент заработает при выбранных условиях. Кроме того, проценты по депозиту начисляются ежедневно, а значит, ваш доход растет буквально каждую секунду.

Автопродление и досрочное закрытие

После окончания срока вклад автоматически продлевается на новый период с актуальной ставкой — удобно для тех, кто хочет продолжать накопления без лишних действий. Если же деньги понадобятся раньше, депозит можно закрыть онлайн в пару кликов, и средства сразу поступят на карту.

Доверие и инновации

Запуск депозитов — важный этап для Simbank. Сервис уже зарекомендовал себя как удобное решение для ежедневных финансов, а теперь предлагает клиентам еще и простой инструмент накопления.

«Мы хотим, чтобы банковские продукты были не только выгодными, но и максимально понятными. Депозит в Simbank — это возможность получать доход без лишних сложностей, а управление всегда под рукой в приложении», — отмечают в Simbank.

Итог

С депозитами Simbank клиенты получают сочетание выгодных условий, надежной защиты и современного цифрового опыта. Все, что раньше требовало визита в банк и заполнения множества бумаг, теперь доступно в несколько касаний на экране смартфона.

Simbank — удобно копить, выгодно получать.

Мобильный банковский сервис «Simbank» от ОАО «Дос-Кредобанк». Лицензия НБ КР № 037.

Подробнее: https://simbank.kg/ru/deposit.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/346623/
