O!Bank и О! запустили реферальную программу: за рекомендацию услуг связи и банковских сервисов бонусы получают оба — и тот, кто пригласил, и тот, кто подключился.

Главная фишка для того, кто приглашает — возможность заработать до 600 сомов на бонусный счет, просто делясь персональным кодом с друзьями.

Как это работает для вас?

Если вы уже являетесь клиентом O!Bank и О!, для получения бонуса нужно:

зайти в приложение «Мой О!» и на главной странице нажать на баннер «Приведи друга»; отправьте свой уникальный код другу любым удобным способом; как только ваш друг придет в O!Store и подключится к O!Bank и O! по вашему коду, вам на счет «О!Бонус» поступит 200 сомов.

Всего можно пригласить до трех друзей, получив в сумме 600 сомов. Эти бонусы можно использовать для оплаты услуг связи или покупок в приложении.

Что получает друг?

При переходе на O!Bank и О! (с тарифом от 200 сомов) новичок получает «приветственный супербонус»:

200 ГБ скоростного интернета на 60 дней;

200 сомов на счет «О!Бонус».

Где подключиться?

Для активации бонусов новому участнику достаточно прийти в любой магазин O!Store, выбрать подходящий тариф и назвать сотруднику промокод от друга.

200 ГБ и 200 О!Бонусов начисляются новому клиенту «О!Банк» и О! (ранее не являвшемуся таковым) при подключении тарифа с абонентской платой от 200 сомов. В случае подключения по реферальному коду действующего абонента О! такому абоненту дополнительно начисляются 200 О!Бонусов после выполнения новым клиентом условий акции. ОсОО «Грин Телеком Сервис», агент ОАО «О!Банк», в рамках агентского договора осуществляет прием бланков на открытие банковских счетов и карт в целях передачи их в ОАО «О!Банк» в соответствии с законодательством КР.

Подробнее: o.kg и obank.kg.

ООО «НУР Телеком». Лицензии ГАС при ГКИТиС КР № № 16-0062-КР, 16-0063-КР от 06.12.2016, ОАО «О!Банк». Лицензии НБ КР № 044 от 17.09.2024. ОсОО «Грин Телеком Сервис». Лицензии НБ КР № № 2021030817, 3022030817 от 03.08.2017. Актуально на 30.03.2026 г.