Бизнес

Приведи друга — получи 200 сомов. Другу — 200 сомов + 200 ГБ

O!Bank и О! запустили реферальную программу: за рекомендацию услуг связи и банковских сервисов бонусы получают оба — и тот, кто пригласил, и тот, кто подключился.

Главная фишка для того, кто приглашает — возможность заработать до 600 сомов на бонусный счет, просто делясь персональным кодом с друзьями.

Как это работает для вас?

Если вы уже являетесь клиентом O!Bank и О!, для получения бонуса нужно:

  1. зайти в приложение «Мой О!» и на главной странице нажать на баннер «Приведи друга»;

  2. отправьте свой уникальный код другу любым удобным способом;

  3. как только ваш друг придет в O!Store и подключится к O!Bank и O! по вашему коду, вам на счет «О!Бонус» поступит 200 сомов.

Всего можно пригласить до трех друзей, получив в сумме 600 сомов. Эти бонусы можно использовать для оплаты услуг связи или покупок в приложении.

Что получает друг?

При переходе на O!Bank и О! (с тарифом от 200 сомов) новичок получает «приветственный супербонус»:

  • 200 ГБ скоростного интернета на 60 дней;

  • 200 сомов на счет «О!Бонус».

Где подключиться?

Для активации бонусов новому участнику достаточно прийти в любой магазин O!Store, выбрать подходящий тариф и назвать сотруднику промокод от друга.

O!Bank и О! — самое время переходить на новый уровень цифровых услуг и зарабатывать вместе с друзьями!

200 ГБ и 200 О!Бонусов начисляются новому клиенту «О!Банк» и О! (ранее не являвшемуся таковым) при подключении тарифа с абонентской платой от 200 сомов. В случае подключения по реферальному коду действующего абонента О! такому абоненту дополнительно начисляются 200 О!Бонусов после выполнения новым клиентом условий акции. ОсОО «Грин Телеком Сервис», агент ОАО «О!Банк», в рамках агентского договора осуществляет прием бланков на открытие банковских счетов и карт в целях передачи их в ОАО «О!Банк» в соответствии с законодательством КР.

Подробнее: o.kg и obank.kg.

ООО «НУР Телеком». Лицензии ГАС при ГКИТиС КР № № 16-0062-КР, 16-0063-КР от 06.12.2016, ОАО «О!Банк». Лицензии НБ КР № 044 от 17.09.2024. ОсОО «Грин Телеком Сервис». Лицензии НБ КР № № 2021030817, 3022030817 от 03.08.2017.  Актуально на 30.03.2026 г.
Популярные новости
В&nbsp;MBANK можно вернуть до&nbsp;2&nbsp;процентов при досрочном погашении рассрочки В MBANK можно вернуть до 2 процентов при досрочном погашении рассрочки
Хотите двойной бонус: 200&nbsp;ГБ + 200&nbsp;сомов? Переходите на&nbsp;O!Bank + О! Хотите двойной бонус: 200 ГБ + 200 сомов? Переходите на O!Bank + О!
KICB в&nbsp;рамках Фонда озеленения высадил 700 саженцев в&nbsp;учебных заведениях страны KICB в рамках Фонда озеленения высадил 700 саженцев в учебных заведениях страны
&laquo;Элдик Банк&raquo;&nbsp;&mdash; первый банк&nbsp;КР, аккредитованный в&nbsp;Зеленом климатическом фонде «Элдик Банк» — первый банк КР, аккредитованный в Зеленом климатическом фонде
Бизнес
Приведи друга&nbsp;&mdash; получи 200&nbsp;сомов. Другу&nbsp;&mdash; 200 сомов + 200&nbsp;ГБ Приведи друга — получи 200 сомов. Другу — 200 сомов + 200 ГБ
Дороги, вода и&nbsp;озеленение: проекты &laquo;ИМЭКС ПРО&raquo; в&nbsp;селе Октябрьском Дороги, вода и озеленение: проекты «ИМЭКС ПРО» в селе Октябрьском
В&nbsp;Кыргызстане начали дорожать ГСМ. Причины: атаки на&nbsp;Иран и&nbsp;проблемы в&nbsp;России В Кыргызстане начали дорожать ГСМ. Причины: атаки на Иран и проблемы в России
&laquo;МегаСуперХИТ 230&raquo;: выгодный тариф с&nbsp;полноценным 30-дневным периодом «МегаСуперХИТ 230»: выгодный тариф с полноценным 30-дневным периодом
30 марта, понедельник
18:01
Республиканская олимпиада: в командном зачете лидируют Бишкек, Ош и Чуй Республиканская олимпиада: в командном зачете лидируют...
17:50
Приведи друга — получи 200 сомов. Другу — 200 сомов + 200 ГБ
17:33
Жизнь после отставки. Экс-глава Минздрава Эркин Чечейбаев сменил имидж
17:33
Азимбек Бекназаров призвал проверить ГКНБ и «кустуризацию»
17:27
Минсельхоз: фермерам отпускают дизель по 74 сома — дефицита топлива нет