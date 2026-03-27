MEGA дарит 30 ГБ интернета при подключении eSIM через MegaPay

У кыргызстанцев есть отличная возможность бесплатно воспользоваться 30 ГБ мобильного интернета от национального оператора MEGA. Специальное предложение доступно при первом подключении eSIM с новым номером.

Чтобы получить бонус, достаточно выбрать удобный способ подключения: оформить eSIM онлайн через MegaPay или обратиться в ближайший офис MEGA. После активации нового номера абоненту автоматически начисляется пакет из 30 ГБ высокоскоростного интернета.

Бонус предоставляется единоразово и действует в течение семи дней с момента активации. Использовать интернет-трафик можно при активном тарифном плане. Проверка остатка доступна в приложении MegaPay или с помощью USSD-команды *505#.

Процесс подключения максимально упрощен. Для оформления eSIM в MegaPay необходимо подобрать номер и тариф, пройти идентификацию и пополнить баланс. После этого пользователь получает на электронную почту договор и QR-код для установки eSIM.

Установка занимает всего несколько шагов: достаточно открыть настройки смартфона, выбрать раздел мобильных данных, добавить тариф и отсканировать полученный QR-код.

В компании отмечают, что перед подключением важно убедиться, что устройство поддерживает технологию eSIM.

