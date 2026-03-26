Национальный оператор сотовой связи MEGA продолжает последовательно реализовывать стратегию по расширению и улучшению качества связи, обеспечивая устойчивый доступ к мобильному интернету как в крупных городах, так и в отдаленных населенных пунктах Кыргызстана.

В рамках очередного этапа модернизации компания значительно улучшила покрытие и качество 4G в ключевых городах страны, включая Бишкек, Ош, Каракол, Манас, Кант, Шопоков, Кара-Балта, Кочкор-Ата, Чолпон-Ата, Балыкчи, Ноокат, Кара-Суу и Раззаков. Это позволило повысить стабильность соединения, увеличить скорость передачи данных и улучшить пользовательский опыт для абонентов.

А также улучшения коснулись сел нижеследующих областей:

Чуйская область: Романовка, Сокулук (имени Крупской аильный округ), Сосновка, Сайлык, Кожомкул и пгт Каинды.

Таласская область: Арчагул, Кызыл-Адыр, Джийде и пгт Маймак.

Ошская область: Баш-Булак, Жоош, Гюльстан, имени Чапаева, Кашгар-Кыштак, Кызыл-Мехнат, имени Кирова, имени Калинина, Папан, Жар-Башы, Чычкан-Кол, Кызыл-Сарай, Отуз-Адыр, Шамал-Терек, Кутурган село Араван (Алля-Анаровский аильный округ), село Араван (С. Юсуповский аильный округ).

Нарынская область: Ара-Кель.

Иссык-кульская область: Кара-Ой, Булан-Сегетту и пгт Пристань-Пржевальского.

Джалал-Абадская область: Кара-Булак, Жашасын-2, Чымчык-Джар, Кара-Алма, Кургак-Кель, Массы, Сакалды, Черемушки, Джар-Кыштак, Арал-Сай, Тотия, Кара-Джыгач, Кум, Курулуш (Ноокатский аильный/округ), Тюрк-Абад, Чокмор, Жаны-Арал и пгт Шамалды-Сай.

Баткенская обалсть: Жаштилек, Келечек, Кыргыз-Кыштак, Кызыл-Бель, Кек-Таш, Бель, Ормош, Сур-Таш, Чечме, Жаны-Сырт, Ак-Сай и пгт Восточный.

Реализация данных проектов направлена на сокращение цифрового разрыва между городом и селом, повышение доступности современных цифровых сервисов и создание равных возможностей для всех жителей страны — от дистанционного обучения до развития бизнеса и получения государственных услуг онлайн.

MEGA продолжает уверенно двигаться к созданию единого цифрового пространства Кыргызстана, где быстрый и стабильный интернет доступен каждому.

Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.