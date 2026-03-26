Обязательное страхование для перевозчиков Кыргызстана онлайн через MegaPay

Перевозчики Кыргызстана — водители такси и микроавтобусов — могут оформить обязательное страхование гражданской ответственности перед пассажирами (ОСГОПП) полностью онлайн через мобильное приложение MegaPay.

ОСГОПП — обязательный вид страхования, предусмотренный законодательством Кыргызской Республики. Без действующего полиса перевозчик не может оформить или продлить лицензию на перевозку пассажиров.

Полис ОСГОПП защищает пассажиров при причинении вреда жизни, здоровью или имуществу во время поездки и действует независимо от установления вины водителя. Страхование предусматривает компенсационные выплаты пострадавшим, выплаты родственникам в случае гибели пассажира, а также покрытие расходов на лечение и реабилитацию.

Оформление ОСГОПП в MegaPay занимает всего несколько минут:

• MegaPay → «Сервисы» → «Страхование» → «ОСГОПП»;

• выбор транспортного средства, зарегистрированного на ИНН;

• заполнение данных, автоматический расчет стоимости и оплата.

Дополнительно пользователям доступен приятный бонус: при оплате полиса с баланса мобильного телефона предоставляется кешбэк в размере 15 процентов, что делает оформление не только удобным, но и выгодным.

Полис ОСГОПП является официальным основанием для получения лицензии на перевозку пассажиров. Размеры страховых выплат и лимиты определяются действующими тарифами, утвержденными законодательством Кыргызской Республики.

MegaPay продолжает расширять линейку цифровых сервисов, делая обязательные государственные и финансовые услуги максимально простыми, доступными и прозрачными для граждан и бизнеса.

