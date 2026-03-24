14:54
USD 87.45
EUR 100.82
RUB 1.04
Бизнес

Регистрация на ОРТ: как быстро оплатить взнос через MegaPay

С 17 февраля по 2 апреля в Кыргызстане проходит регистрация на Общереспубликанское тестирование (ОРТ). Для участия абитуриентам необходимо внести регистрационный взнос, и теперь сделать это можно быстро и удобно с помощью приложения MegaPay.

Оплата является обязательным этапом регистрации. Стоимость составляет 470 сомов за основной тест, 470 сомов за тест по государственному языку и 470 сомов за каждый предметный тест.

Пользователи MegaPay могут оплатить регистрационный взнос прямо на сайте регистрации ОРТ через систему ELQR. Для этого достаточно отсканировать QR-код в приложении MegaPay и подтвердить платеж в несколько кликов.

Также доступна оплата внутри самого приложения MegaPay: в разделе «Платежи» необходимо выбрать категорию «Оплата услуг» и ввести в поиске «ЦООМО», после чего указать Ф.И.О. и сумму платежа и подтвердить операцию. Комиссия составляет 10 сомов.

После оплаты абитуриенту необходимо сохранить квитанцию и предъявить ее ответственному лицу при регистрации либо указать номер чека и сумму платежа в личном кабинете на сайте ОРТ.

В MegaPay отмечают, что внедрение удобных цифровых инструментов позволяет сделать важные государственные сервисы более доступными для граждан, а процесс регистрации — быстрым и прозрачным.

Использование MegaPay помогает абитуриентам сэкономить время и пройти один из ключевых этапов подготовки к поступлению максимально комфортно.

Лицензии НБ КР № 3028080120 и № 2027080120 от 08.01.2020.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/367237/
просмотров: 173
Версия для печати
Популярные новости
В&nbsp;парке &laquo;Ынтымак-2&raquo; в&nbsp;Бишкеке отметили Нооруз В парке «Ынтымак-2» в Бишкеке отметили Нооруз
Как подготовиться к&nbsp;Ноорузу и&nbsp;обновиться к&nbsp;весне без суеты и&nbsp;лишних трат Как подготовиться к Ноорузу и обновиться к весне без суеты и лишних трат
&laquo;Банк Компаньон&raquo; вручил квартиру и&nbsp;объявил новую акцию на&nbsp;1&nbsp;миллион сомов «Банк Компаньон» вручил квартиру и объявил новую акцию на 1 миллион сомов
Spring Festival в&nbsp;Royal Central Park: более 5&nbsp;тысяч гостей и&nbsp;фейерверк-шоу Spring Festival в Royal Central Park: более 5 тысяч гостей и фейерверк-шоу
Бизнес
Регистрация на&nbsp;ОРТ: как быстро оплатить взнос через MegaPay Регистрация на ОРТ: как быстро оплатить взнос через MegaPay
Spring Festival в&nbsp;Royal Central Park: более 5&nbsp;тысяч гостей и&nbsp;фейерверк-шоу Spring Festival в Royal Central Park: более 5 тысяч гостей и фейерверк-шоу
Весна в&nbsp;Бишкек приходит вместе с&nbsp;Ноорузом Весна в Бишкек приходит вместе с Ноорузом
&laquo;Банк Компаньон&raquo; вручил квартиру и&nbsp;объявил новую акцию на&nbsp;1&nbsp;миллион сомов «Банк Компаньон» вручил квартиру и объявил новую акцию на 1 миллион сомов
24 марта, вторник
14:51
Кыргызстан расширяет экспорт овощей Кыргызстан расширяет экспорт овощей
14:47
Базар переносят — в Узгене начали строить новый рынок «Береке»
14:46
Кыргызстан готовится к дефициту воды и усиливает контроль за поливом
14:40
Школьницу насмерть сбили на пешеходном переходе в Чуйской области
14:30
Более 52 тысяч черенков роз из Кыргызстана развернули на границе России