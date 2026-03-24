Регистрация на ОРТ: как быстро оплатить взнос через MegaPay

С 17 февраля по 2 апреля в Кыргызстане проходит регистрация на Общереспубликанское тестирование (ОРТ). Для участия абитуриентам необходимо внести регистрационный взнос, и теперь сделать это можно быстро и удобно с помощью приложения MegaPay.

Оплата является обязательным этапом регистрации. Стоимость составляет 470 сомов за основной тест, 470 сомов за тест по государственному языку и 470 сомов за каждый предметный тест.

Пользователи MegaPay могут оплатить регистрационный взнос прямо на сайте регистрации ОРТ через систему ELQR. Для этого достаточно отсканировать QR-код в приложении MegaPay и подтвердить платеж в несколько кликов.

Также доступна оплата внутри самого приложения MegaPay: в разделе «Платежи» необходимо выбрать категорию «Оплата услуг» и ввести в поиске «ЦООМО», после чего указать Ф.И.О. и сумму платежа и подтвердить операцию. Комиссия составляет 10 сомов.

После оплаты абитуриенту необходимо сохранить квитанцию и предъявить ее ответственному лицу при регистрации либо указать номер чека и сумму платежа в личном кабинете на сайте ОРТ.

В MegaPay отмечают, что внедрение удобных цифровых инструментов позволяет сделать важные государственные сервисы более доступными для граждан, а процесс регистрации — быстрым и прозрачным.

Использование MegaPay помогает абитуриентам сэкономить время и пройти один из ключевых этапов подготовки к поступлению максимально комфортно.

