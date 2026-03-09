15:42
MEGA поздравила первых абонентов-женщин с Международным женским днем

В честь Международного женского дня национальный оператор сотовой связи MEGA поздравил женщин, которые одними из самых первых стали абонентами компании. Теплое мероприятие прошло в знак признательности и уважения к тем, кто стоял у истоков истории оператора и на протяжении многих лет остается вместе с MEGA.

Представители MEGA поблагодарили своих абонентов за доверие и многолетнюю поддержку.

Особую символичность событию придает то, что в этом году национальный оператор MEGA отмечает свое 20-летие. За два десятилетия компания прошла большой путь развития — от запуска сети до одного из крупнейших операторов связи страны, который обеспечивает качественную связь и современные цифровые сервисы для миллионов абонентов.

В компании отметили, что именно доверие пользователей всегда было главным стимулом для развития и совершенствования услуг.

«Мы искренне благодарны нашим абонентам за выбор и доверие. Особенно приятно сегодня поздравить женщин, которые одними из первых стали частью большой семьи MEGA и остаются с нами все эти годы», — подчеркнули там.

Национальный оператор MEGA продолжает развивать сеть, внедрять новые технологии и делать все возможное, чтобы связь для абонентов оставалась надежной, доступной и современной.

Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.
Бизнес
