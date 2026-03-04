15:17
USD 87.45
EUR 101.65
RUB 1.13
8 Марта ближе, цены — ниже! Скидка 26 процентов на аксессуары в O!Store

С 4 по 8 марта включительно в O!Store объявлена скидка 26 процентов на аксессуары стоимостью до 1 тысячи сомов — специальное предложение к Международному женскому дню.

В течение пяти дней покупатели смогут выбрать популярные и практичные аксессуары по сниженной цене: от стильных наушников и чехлов до полезных гаджетов для повседневного использования. Это удобная возможность порадовать близких, коллег и друзей приятным и функциональным подарком.

8 Марта — значимая дата, которая во всем мире ассоциируется с уважением к женщинам и признанием их вклада в общество. В O!Store предлагают отметить этот день вниманием и заботой, дополнив праздник полезными технологичными аксессуарами.

Акция проходит во всех магазинах сети с 4 по 8 марта включительно. Количество товара ограничено.

Кроме того, прямо сейчас в O!Store действует выгодная акция на смартфоны Honor — покупателям предоставляется скидка 15 процентов на модели бренда. Также в наличии представлен широкий выбор оригинальных моделей iPhone. Все смартфоны доступны в рассрочку, а устройства имеют официальную регистрацию IMEI, что гарантирует их легальность и безопасность использования.

Консультанты всегда рады помочь подобрать подарок под любой бюджет. Акция проходит во всех магазинах сети и на сайте ostore.kg. Подробности: 0705 007 000.

Загляните в ближайший O!Store и воспользуйтесь праздничной выгодой.

Скидка по акции действует с 4 по 8 марта включительно во всех филиалах сети на аксессуары до 1 тысячи сомов. Количество товаров ограничено.

