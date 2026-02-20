Партнерство ОАО «Государственная таможенная инфраструктура» и госоператора MEGA

ОАО «Государственная таможенная инфраструктура» и государственный оператор сотовой связи MEGA продолжают сотрудничество в рамках реализации соглашения ЕАЭС об отслеживании перевозок с применением навигационных пломб в странах Евразийского экономического союза.

Данное соглашение направлено на обеспечение прозрачности и безопасности международных грузоперевозок. В Кыргызской Республике национальным оператором является ОАО «Государственная таможенная инфраструктура», в функции которого входит круглосуточное отслеживание перевозок, осуществляемых авто и жд транспортом по территории ЕАЭС с использованием информационной системы и навигационных пломб.

Навигационная пломба в режиме реального времени передает в систему сведения о местоположении транспортного средства, его скорости и маршруте движения. Кроме того, устройство фиксирует любые попытки несанкционированного вскрытия или вмешательства, что позволяет оперативно реагировать на возможные нарушения.

Важную технологическую роль в проекте играет государственный оператор MEGA, обеспечивающий полное телекоммуникационное сопровождение системы: предоставляет SIM-карты для навигационных пломб, гарантируя стабильную передачу данных при передвижении навигационных пломб по территориям стран — участниц ЕАЭС.

Благодаря отлаженному взаимодействию сторон, телеком-инфраструктура становится частью единой системы контроля — надежной, защищенной и работающей в круглосуточном режиме.

Внедрение навигационных пломб позволит сократить количество проверок на дорогах, ускорить прохождение маршрутов, повысить прозрачность торговли между странами ЕАЭС и безопасность участников перевозок.

Реализация проекта является важным шагом в цифровизации таможенных и налоговых процедур, внеся достойный вклад в укрепление экономической интеграции стран – участниц ЕАЭС и создание современных условий для развития грузоперевозок.

Консультации для участников внешнеэкономической деятельности предоставляются по единому круглосуточному номеру кол-центра национального оператора 1205 для абонентов «Кыргызтелеком» и +996552563401 для всех мобильных операторов, включая поддержку всех интернет-мессенджеров.

