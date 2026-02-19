15:18
USD 87.45
EUR 103.46
RUB 1.14
Бизнес

MEGA поздравляет кыргызстанцев с наступлением священного месяца Орозо

Государственный оператор сотовой связи MEGA сердечно поздравляет всех кыргызстанцев с наступлением священного месяца Орозо — времени духовного очищения, милосердия и добрых дел.

Орозо — особый период в жизни каждого мусульманина. Это месяц укрепления веры, заботы о ближних, единства и взаимоподдержки. Пусть эти светлые дни наполнят каждый дом теплом и спокойствием, а молитвы будут услышаны. Желаем крепкого здоровья, благополучия, душевной гармонии и достатка каждой семье.

Как государственный оператор связи, MEGA стремится быть рядом со своими абонентами не только в повседневной жизни, но и в важные духовные моменты. Мы понимаем, насколько важно в дни Орозо оставаться на связи с родными и близкими, делиться поддержкой и добрыми словами, где бы вы ни находились.

Для удобства абонентов календарь месяца Орозо с указанием времени начала поста и разговения доступен в мобильном приложении MegaPay (доступно в App Store и Google Play). В приложении можно выбрать свой регион, чтобы видеть актуальное расписание именно для вашего города или района, а также настроить напоминания о времени начала поста и разговения.

Пусть священный месяц Орозо принесет в каждый дом мир, согласие и благословение!

Лицензия ГАС КР: № № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/362739/
просмотров: 159
Версия для печати
Материалы по теме
ЗАО «Альфа Телеком» (ТМ MEGA) сообщает о назначении генерального директора
«Ночь без границ»: MEGA открывает бесплатный доступ в ночное время
MEGA предлагает абонентам доступ к онлайн-кинотеатру MEGOGO через MegaTV
MEGA продолжает масштабное развитие телеком-инфраструктуры страны
Двадцать процентов кешбэка за ОСАГО: выгодное оформление через MegaPay
Тысячи фильмов и сериалов «Иви» — в одном приложении MegaTV от MEGA
MegaKassa от MEGA: полноценная касса в смартфоне предпринимателя
Связь для тех, кто работает во благо страны: тариф «Мамлекеттик»
MEGA напоминает о правилах цифровой безопасности
Оформить разрешение на тонировку можно онлайн в приложении MegaPay
Популярные новости
ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; (ТМ&nbsp;MEGA) сообщает о&nbsp;назначении генерального директора ЗАО «Альфа Телеком» (ТМ MEGA) сообщает о назначении генерального директора
Столица КР&nbsp;отметит День защитника Отечества концертом и&nbsp;розыгрышем призов Столица КР отметит День защитника Отечества концертом и розыгрышем призов
&laquo;Айыл Банк&raquo; начал финансирование программы для поддержки аграрного сектора «Айыл Банк» начал финансирование программы для поддержки аграрного сектора
&laquo;Айыл Банк&raquo; запустил исламскую платежную карту &laquo;Элкарт&raquo; «Айыл Банк» запустил исламскую платежную карту «Элкарт»
Бизнес
MEGA поздравляет кыргызстанцев с&nbsp;наступлением священного месяца Орозо MEGA поздравляет кыргызстанцев с наступлением священного месяца Орозо
В&nbsp;месяц Рамазан&nbsp;&mdash; бесплатный ночной интернет и&nbsp;полезные сервисы от&nbsp;Beeline В месяц Рамазан — бесплатный ночной интернет и полезные сервисы от Beeline
ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; (ТМ&nbsp;MEGA) сообщает о&nbsp;назначении генерального директора ЗАО «Альфа Телеком» (ТМ MEGA) сообщает о назначении генерального директора
Доход в&nbsp;недвижимости: финансовая структура важнее процентной ставки Доход в недвижимости: финансовая структура важнее процентной ставки
19 февраля, четверг
15:17
Снести все конструкции и вернуть фонтан на проспект Чуй потребовал мэр Бишкека Снести все конструкции и вернуть фонтан на проспект Чуй...
15:09
День родного языка в Бишкеке отметят республиканским фестивалем
15:04
MEGA поздравляет кыргызстанцев с наступлением священного месяца Орозо
15:00
Марс Ибраев: Рамазан — это возможность для смягчения и очищения
14:58
Управление ГКНБ по городу Ош и Ошской области возглавил Жоомарт Токтогулов