MEGA поздравляет кыргызстанцев с наступлением священного месяца Орозо

Государственный оператор сотовой связи MEGA сердечно поздравляет всех кыргызстанцев с наступлением священного месяца Орозо — времени духовного очищения, милосердия и добрых дел.

Орозо — особый период в жизни каждого мусульманина. Это месяц укрепления веры, заботы о ближних, единства и взаимоподдержки. Пусть эти светлые дни наполнят каждый дом теплом и спокойствием, а молитвы будут услышаны. Желаем крепкого здоровья, благополучия, душевной гармонии и достатка каждой семье.

Как государственный оператор связи, MEGA стремится быть рядом со своими абонентами не только в повседневной жизни, но и в важные духовные моменты. Мы понимаем, насколько важно в дни Орозо оставаться на связи с родными и близкими, делиться поддержкой и добрыми словами, где бы вы ни находились.

Для удобства абонентов календарь месяца Орозо с указанием времени начала поста и разговения доступен в мобильном приложении MegaPay (доступно в App Store и Google Play). В приложении можно выбрать свой регион, чтобы видеть актуальное расписание именно для вашего города или района, а также настроить напоминания о времени начала поста и разговения.

Пусть священный месяц Орозо принесет в каждый дом мир, согласие и благословение!

