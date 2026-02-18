17:26
Бизнес

ЗАО «Альфа Телеком» (ТМ MEGA) сообщает о назначении генерального директора

Решением общего собрания акционеров ЗАО «Альфа Телеком» (ТМ MEGA) с 18 февраля генеральным директором общества назначен Курманбеков Медербек Темирбекович.

Медербек Курманбеков является профессионалом в области связи и телекоммуникационных технологий, экономики и финансов, а также государственного управления. Общий трудовой стаж составляет более 20 лет.

В 2006 году он окончил Кыргызско-Российский Славянский университет по специальности «Экономист».

Свою профессиональную деятельность начал в 2006-м в ОсОО «БиМоКом» (MegaCom), где до 2012 года занимал различные должности в сфере финансов, планирования и аудита, а также возглавлял отдел бюджетного контроля.

В дальнейшем избран заместителем исполнительного директора, а затем исполнительным директором Ассоциации операторов связи Кыргызской Республики.

В 2017-м назначен заместителем председателя Государственного комитета информационных технологий и связи Кыргызской Республики.
В 2021 году — заместителем министра цифрового развития Кыргызской Республики.
В 2022-м— заместителем министра транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики.

С октября 2023 года по август 2024-го занимал должность первого заместителя генерального директора ЗАО «Альфа Телеком» (MEGA).
С августа 2024 года по февраль 2026-го работал директором по экономике, финансам и стратегическому развитию — членом правления ОАО «Аэропорты Кыргызстана».

Медербек Курманбеков зарекомендовал себя как профессионал высокого уровня, эффективный управленец и ответственный руководитель, способный реализовывать стратегические задачи в сфере телекоммуникаций и цифрового развития.

Назначение направлено на обеспечение устойчивого развития компании, укрепление ее позиций на рынке и дальнейшую реализацию приоритетных направлений деятельности в интересах абонентов и государства.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/362575/
