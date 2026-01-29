Мобильный оператор О! подвел итоги благотворительной кампании в Нарыне

Мобильный оператор О! и мэрия Нарына подвели итоги праздничной акции. Адресная доставка заняла несколько недель: на днях подарки получила последняя семья. Итог марафона — более 200 счастливых детей, включая ребят из самых отдаленных районов.

В преддверии новогодних праздников в Нарыне ежегодная инициатива муниципалитета по поддержке детей получила активный отклик со стороны Мобильного оператора О!. Компания организовала передачу более 200 подарков для юных жителей региона.

Больше, чем просто подарки

Часть подарков вручена лично в руки маленьким зрителям во время праздничного мероприятия в городском драмтеатре. Среди почетных гостей были дети из малообеспеченных семей, ребята с ограниченными возможностями здоровья и воспитанники Нарынского дома-интерната. Рядом с ними в зале сидели юные таланты — победители олимпиад и отличники учебы, чьи успехи в этом году стали гордостью города.

Но на этом миссия не закончилась: представители компании также навестили семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, чтобы праздник пришел в каждый дом.

Мэрия Нарына отмечает, что такие инициативы бизнеса помогают в социальном развитии подрастающего поколения и создают условия для мотивации молодежи к новым достижениям.

Для компании О! участие в жизни города стало подтверждением следования принципам социальной ответственности, когда бизнес напрямую участвует в решении актуальных задач региона.