MegaTV: телевидение и онлайн-кинотеатры всегда под рукой

Государственный оператор сотовой связи MEGA продолжает развивать цифровые сервисы для своих абонентов. Одним из ключевых продуктов экосистемы оператора остается приложение MegaTV — удобная платформа для просмотра телеканалов и онлайн-кинотеатров.

MegaTV (в App Store и Google Play) позволяет смотреть любимые программы и фильмы, где угодно — дома, в дороге или в путешествии, при наличии интернет-соединения. Один аккаунт — до пяти устройств, что особенно удобно для семьи или активных пользователей. Сервис объединяет телевидение и видеоконтент в одном приложении, делая просмотр максимально комфортным.

Важно отметить, что для абонентов ряда тарифных планов MegaTV уже подключен по условиям тарифа, без дополнительной оплаты. В их числе:

• линейка тарифов «Элдики + MegaTV»;

• «Мамлекеттик»;

• «Семейный»;

• Exclusive.

Кроме того, особые возможности предлагает тарифный план MIX. По его условиям абоненту уже доступны 50 встроенных телеканалов. Дополнительно пользователи MIX могут опционально расширить пакет до 200 ТВ-каналов или подключить онлайн-кинотеатры «Этномедиа», Megogo, Start и Wink, выбрав две опции из предложенного списка.

Таким образом, MegaTV становится не просто приложением, а полноценным центром развлечений, который уже включен в популярные тарифы MEGA. Это позволяет абонентам экономить время и средства, получая доступ к телевидению и онлайн-кинотеатрам в рамках одного сервиса.

MEGA — выбирая лучшее!

