16:11
USD 87.45
EUR 103.72
RUB 1.14
Бизнес

MegaTV: телевидение и онлайн-кинотеатры всегда под рукой

Государственный оператор сотовой связи MEGA продолжает развивать цифровые сервисы для своих абонентов. Одним из ключевых продуктов экосистемы оператора остается приложение MegaTV — удобная платформа для просмотра телеканалов и онлайн-кинотеатров.

MegaTV (в App Store и Google Play) позволяет смотреть любимые программы и фильмы, где угодно — дома, в дороге или в путешествии, при наличии интернет-соединения. Один аккаунт — до пяти устройств, что особенно удобно для семьи или активных пользователей. Сервис объединяет телевидение и видеоконтент в одном приложении, делая просмотр максимально комфортным.

Важно отметить, что для абонентов ряда тарифных планов MegaTV уже подключен по условиям тарифа, без дополнительной оплаты. В их числе:

• линейка тарифов «Элдики + MegaTV»;
• «Мамлекеттик»;
• «Семейный»;
• Exclusive.

Кроме того, особые возможности предлагает тарифный план MIX. По его условиям абоненту уже доступны 50 встроенных телеканалов. Дополнительно пользователи MIX могут опционально расширить пакет до 200 ТВ-каналов или подключить онлайн-кинотеатры «Этномедиа», Megogo, Start и Wink, выбрав две опции из предложенного списка.

Таким образом, MegaTV становится не просто приложением, а полноценным центром развлечений, который уже включен в популярные тарифы MEGA. Это позволяет абонентам экономить время и средства, получая доступ к телевидению и онлайн-кинотеатрам в рамках одного сервиса.

MEGA — выбирая лучшее!

Лицензии ГАС КР № № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/359616/
просмотров: 264
Версия для печати
Материалы по теме
MEGA запускает тариф «Социальный» для пенсионеров и лиц с инвалидностью
eSIM от MEGA онлайн: подключение через MegaPay в пару кликов
Денежные переводы за рубеж — быстро и удобно с MegaPay
Больше, чем связь: Exclusive от MEGA для активной жизни
Медуслуги в Бишкеке стали доступнее: MegaPay запустил оплату ЦСМ через ELQR
Связь без лишних переплат: MEGA предлагает настраиваемый тариф MIX
Праздники, которыми хочется делиться: MEGA на связи в туристических локациях
Итоги 2025 года: MEGA фиксирует исторический максимум по доходам
Новогодний бонус от MegaPay: до 26 процентов кешбэка за подарки и впечатления
MEGA и Нацагентство по инвестициям подписали меморандум о взаимопонимании
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане открылось официальное представительство Syucai Training Institute В Кыргызстане открылось официальное представительство Syucai Training Institute
В&nbsp;Кыргызстане цены на&nbsp;АЗС упали, а&nbsp;в&nbsp;России выросли В Кыргызстане цены на АЗС упали, а в России выросли
О! расширяет социальную поддержку: представлен новый тариф &laquo;Пенсионер&raquo; О! расширяет социальную поддержку: представлен новый тариф «Пенсионер»
MEGA запускает тариф &laquo;Социальный&raquo; для пенсионеров и&nbsp;лиц с&nbsp;инвалидностью MEGA запускает тариф «Социальный» для пенсионеров и лиц с инвалидностью
Бизнес
MegaTV: телевидение и&nbsp;онлайн-кинотеатры всегда под рукой MegaTV: телевидение и онлайн-кинотеатры всегда под рукой
Как получать переводы из&nbsp;России без комиссии и&nbsp;по&nbsp;выгодному курсу Как получать переводы из России без комиссии и по выгодному курсу
KICB признан лучшим инвестором сектора государственных ценных бумаг KICB признан лучшим инвестором сектора государственных ценных бумаг
Как КАСКО помогает защитить автомобиль и&nbsp;финансы водителя в&nbsp;Кыргызстане Как КАСКО помогает защитить автомобиль и финансы водителя в Кыргызстане
28 января, среда
16:09
Как кыргызстанцы сами способствуют развитию телефонного мошенничества Как кыргызстанцы сами способствуют развитию телефонного...
15:59
Кыргызстанцам дадут возможность оплачивать госпошлину онлайн
15:53
Каждый третий должен заниматься спортом: кабмин КР объявил амбициозный план
15:50
Обучение в государственных автошколах будет стоить 19 тысяч сомов — Орунбеков
15:34
Более 302 тысяч кыргызстанцев имеют негативную кредитную историю