Забота без очередей: Beeline запустил первый онлайн-тариф для пенсионеров

Люди старшего поколения особенно нуждаются в поддержке и внимании. Неустойчивая погода, скользкие дороги, переполненный транспорт и постоянно растущие цены — все это становится серьезным испытанием для пенсионеров. Поэтому важно создавать возможности, которые делают их жизнь проще и удобнее.

Недавно государственный мобильный оператор Beeline запустил тариф «Пенсионер», разработанный совместно с Социальным фондом при кабинете министров Кыргызской Республики. Главное в этом продукте — забота, продуманная до мелочей: от выгодных условий до удобных способов подключения.

Всего за 150 сомов на 30 дней тариф включает все, что нужно для полноценной связи:

  • безлимитный WhatsApp — открывает неограниченный доступ к обмену фотографиями, открытками и сообщениями в мессенджере, не расходуя интернет-пакет;
  • 20 гигабайт интернета — позволяют уверенно пользоваться приложениями и находить нужную информацию;
  • безлимитные звонки и SMS внутри сети — помогают всегда оставаться на связи с близкими и не ограничивать себя в общении;
  • 15 минут вне сети — пригодятся для звонков на номера других мобильных операторов Кыргызстана.

«Когда все услуги дорожают изо дня в день, важно помнить об уязвимых слоях населения, — сказал генеральный директор Beeline Кубаныч Шатемиров. — По многочисленным просьбам наших абонентов и при поддержке Социального фонда Кыргызской Республики Beeline реализовал очень важный проект — тариф для пенсионеров. Мы хотели сделать связь доступнее для людей старшего поколения, и нам это удалось: партнеры по рынку уже отреагировали и последовали нашему примеру. Мы рады, что инициатива Beeline не только послужила на благо страны, но и задала новый стандарт социальной ответственности в отрасли».

Интеграция с системой «Түндүк» позволяет подключить тариф прямо в приложении «Мой Beeline». Никаких дополнительных действий не потребуется: система автоматически проверит, имеет ли абонент статус пенсионера. Это отличная возможность обеспечить связь для родителей, бабушек и дедушек не выходя из дома — без поездок в офис, очередей и риска простудиться.

За дополнительной информацией о тарифе можно обратиться в контакт-центр по номеру *611. Специалисты Beeline всегда на связи.

Beeline — национальный оператор новых возможностей.

