В O!Store стартовала неделя скидок: аксессуары на 20 процентов дешевле

Сеть магазинов O!Store объявляет о запуске недели скидок в период с 23 по 31 января во всех филиалах сети по всей стране. На широкий ассортимент аксессуаров действует скидка 20 процентов.

Эта акция — это отличный повод приобрести запасной кабель в машину, чехол для смартфона, наушники, зарядное устройство или защитное стекло с приятной выгодой для бюджета.

Успейте порадовать себя и своих близких полезными приобретениями до конца января. Количество товара ограничено.

Скидка распространяется на аксессуары стоимостью до 1 тысячи сомов. Акция не действует на смартфоны, смарт-часы и умные гаджеты, а скидки по разным предложениям не суммируются.

Найти ближайший магазин легко — заходите на ostore.kg и выбирайте удобный адрес.

O!Store — это крупнейшая в Кыргызстане сеть магазинов мобильных товаров. Здесь представлен широкий выбор смартфонов мировых брендов, а также доступны профессиональные консультации по подбору аксессуаров и подключению услуг связи.

ООО «НУР Телеком». Лицензии ГАС при ГКИТиС КР от 06.12.2016 г.: № 16-0062-КР, 16-0063-КР.