Медуслуги в Бишкеке стали доступнее: MegaPay запустил оплату ЦСМ через ELQR

Отличная новость для жителей столицы!

Появилась отличная возможность оплачивать медицинские услуги в центрах семейной медицины (ЦСМ) Бишкека всего за пару кликов через MegaPay и ELQR — быстро, удобно и без лишних ожиданий.

Теперь все просто:

Пациент обращается к врачу в ЦСМ. Врач назначает услуги и формирует счет с QR-кодом. Пациент сканирует ELQR через MegaPay или любое мобильное банковское приложение. Оплата мгновенно отображается в системе — врач видит статус «Оплачено», а данные сохраняются в базе.

Если пациенту нужно пройти осмотр у других специалистов, достаточно показать сформированный электронный счет со статусом «Оплачено».

Новый сервис создан совместно с Министерством здравоохранения Кыргызской Республики, ОАО «Түндүк» и направлен на цифровизацию и удобство для каждого жителя.

Теперь медицинские услуги в Бишкеке — это не только забота о здоровье, но и комфорт на каждом этапе! Следующим этапом станет полная цифровизация приема пациентов во всех медучреждениях страны.

