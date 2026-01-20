Медуслуги в Бишкеке стали доступнее: MegaPay запустил оплату ЦСМ через ELQR

Отличная новость для жителей столицы!
Появилась отличная возможность оплачивать медицинские услуги в центрах семейной медицины (ЦСМ) Бишкека всего за пару кликов через MegaPay и ELQR — быстро, удобно и без лишних ожиданий.
Теперь все просто:
- Пациент обращается к врачу в ЦСМ.
- Врач назначает услуги и формирует счет с QR-кодом.
- Пациент сканирует ELQR через MegaPay или любое мобильное банковское приложение.
- Оплата мгновенно отображается в системе — врач видит статус «Оплачено», а данные сохраняются в базе.
Если пациенту нужно пройти осмотр у других специалистов, достаточно показать сформированный электронный счет со статусом «Оплачено».
Новый сервис создан совместно с Министерством здравоохранения Кыргызской Республики, ОАО «Түндүк» и направлен на цифровизацию и удобство для каждого жителя.
Теперь медицинские услуги в Бишкеке — это не только забота о здоровье, но и комфорт на каждом этапе! Следующим этапом станет полная цифровизация приема пациентов во всех медучреждениях страны.
MegaPay — забота о вашем времени и вашем здоровье!
Лицензии НБ КР № 3028080120 и 2027080120 от 08.01.2020.