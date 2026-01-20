12:49
USD 87.45
EUR 101.67
RUB 1.12
Бизнес

Медуслуги в Бишкеке стали доступнее: MegaPay запустил оплату ЦСМ через ELQR

Отличная новость для жителей столицы!

Появилась отличная возможность оплачивать медицинские услуги в центрах семейной медицины (ЦСМ) Бишкека всего за пару кликов через MegaPay и ELQR — быстро, удобно и без лишних ожиданий.

Теперь все просто:

  1. Пациент обращается к врачу в ЦСМ.
  2. Врач назначает услуги и формирует счет с QR-кодом.
  3. Пациент сканирует ELQR через MegaPay или любое мобильное банковское приложение.
  4. Оплата мгновенно отображается в системе — врач видит статус «Оплачено», а данные сохраняются в базе.

Если пациенту нужно пройти осмотр у других специалистов, достаточно показать сформированный электронный счет со статусом «Оплачено».

Новый сервис создан совместно с Министерством здравоохранения Кыргызской Республики, ОАО «Түндүк» и направлен на цифровизацию и удобство для каждого жителя.

Теперь медицинские услуги в Бишкеке — это не только забота о здоровье, но и комфорт на каждом этапе! Следующим этапом станет полная цифровизация приема пациентов во всех медучреждениях страны.

MegaPay — забота о вашем времени и вашем здоровье!

Лицензии НБ КР № 3028080120 и 2027080120 от 08.01.2020.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/358539/
просмотров: 193
Версия для печати
Материалы по теме
Связь без лишних переплат: MEGA предлагает настраиваемый тариф MIX
Праздники, которыми хочется делиться: MEGA на связи в туристических локациях
Итоги 2025 года: MEGA фиксирует исторический максимум по доходам
Новогодний бонус от MegaPay: до 26 процентов кешбэка за подарки и впечатления
MEGA и Нацагентство по инвестициям подписали меморандум о взаимопонимании
Двести телеканалов MegaTV бесплатно + скидки на оборудование от MEGA
MEGA дарит яркое настроение к Новому году: стартует акция на VIP-номера
Тариф MIX: персональный формат связи от MEGA
MegaPay присоединился к проекту взаимного эквайринга «Элкарт» — HUMO
MEGA делает шаг к суперприложению: MegaPay объединяет функции Mega24
Популярные новости
Не&nbsp;упустите свой шанс: марафон призов от&nbsp;MBANK на&nbsp;финишной прямой Не упустите свой шанс: марафон призов от MBANK на финишной прямой
Связь без лишних переплат: MEGA предлагает настраиваемый тариф MIX Связь без лишних переплат: MEGA предлагает настраиваемый тариф MIX
Трехлетний льготный период в&nbsp;Royal Central Park Трехлетний льготный период в Royal Central Park
Порекомендовали &laquo;Компаньон Бизнес&raquo;&nbsp;&mdash; получили бонус Порекомендовали «Компаньон Бизнес» — получили бонус
Бизнес
ОАО &laquo;Дос-Кредобанк&raquo; объявляет об&nbsp;открытии нового VIP-центра обслуживания ОАО «Дос-Кредобанк» объявляет об открытии нового VIP-центра обслуживания
&laquo;Банк Компаньон&raquo; продолжает вручать миллионы «Банк Компаньон» продолжает вручать миллионы
Медуслуги в&nbsp;Бишкеке стали доступнее: MegaPay запустил оплату ЦСМ через ELQR Медуслуги в Бишкеке стали доступнее: MegaPay запустил оплату ЦСМ через ELQR
Сеть&nbsp;О! стала еще мощнее: масштабное обновление в&nbsp;100+ населенных пунктах Сеть О! стала еще мощнее: масштабное обновление в 100+ населенных пунктах
20 января, вторник
12:41
Вспышка на Солнце вызвала мощную магнитную бурю и полярное сияние по всему миру Вспышка на Солнце вызвала мощную магнитную бурю и поляр...
12:34
Во Дворце спорта сохранят бассейн: мэр рассказал детали реконструкции
12:25
На длинные очереди в поликлинике Нацгоспиталя снова жалуются кыргызстанцы
12:22
«Банк Компаньон» продолжает вручать миллионы
12:13
В Бишкеке загорелась мечеть: МЧС тушит пожар