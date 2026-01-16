Время ограничено: как успеть получить билет в марафоне призов от MBANK

Новогодние чудеса от MBANK уже стали реальностью для тысяч клиентов. Прямо на новогодней ярмарке счастливчики получили денежные призы за участие в Марафоне Призов. Но самое главное — чудо продолжается! В призовом фонде все еще остается еще 2 миллиона сомов. Это значит, что впереди еще много выигрышей, и любой из них может достаться именно вам.

Победители — реальные люди

В марафоне уже есть реальные победители, которые выполняли задания, собирали баллы, получали билетики, которые оказались для них счастливыми:

1 миллион сомов — Назгуль У.С., Юрий П.В.;

500 тысяч сомов — Таалайбек Р.Д., Динара Ы.Ы., Руслан Э.Р., Умар Ж.Ж.;

100 тысяч сомов — Тариэль У., Адилбек И.А., Нуризат К.Б., Нурдин О.О., Нурайым М.Э., Зарина К.Д..

Как работает марафон призов?

Все максимально просто:

выполняйте задания в приложении MBANK; собирайте баллы и получайте билет.

Чем быстрее вы выполняете задания, тем выше шанс выиграть.

Как быстро заработать билет?

Вот несколько самых простых способов набрать баллы:

оплата с MPay — совершите покупку от 200 сом и получите + 77 баллов;

онлайн-депозит — откройте депозит от 10 тысячи сомов и получите + 450 баллов;

MBANK Junior — откройте ребенку карту Junior и получите + 350 баллов;

Visa GOLD — откройте карту VISA GOLD и получите + 350 баллов.





Баллы накапливаются автоматически, а билет можно заработать буквально за короткое время.

Именно ваш билет может быть счастливым!

Успейте запрыгнуть в последний вагон и не упустить свой шанс. Выполняйте задания, собирайте баллы, получайте билетики — и, возможно, уже совсем скоро именно ваше имя окажется в списке победителей.

Не упустите свою возможность стать следующим обладателем денежного приза от MBANK!

MBANK — Первый цифровой!

Лицензия № 14 НБ КР.