Apple отключила оплату своих сервисов в России с 1 апреля

Apple отключила оплату своих сервисов в России с 1 апреля. Служба поддержки сообщила, что обработка всех платежей в РФ прекращена. Это значит, что жители страны больше не могут совершать покупки приложений или продлевать подписки.

«С 1 апреля 2026 года обработка платежей за покупки, совершаемые в App Store или других сервисах Apple Media в России, больше не доступна. Это может повлиять на ваши существующие подписки. В РФ новые покупки, включая внутриигровые и продление подписки, больше не доступны, если у вас нет средств на балансе вашей учетной записи Apple... Если на вашем счете Apple Account есть средства, вы можете продолжать совершать покупки и продлевать подписки. Вы также можете активировать любые уже имеющиеся у вас промокоды App Store», — говорится в сообщении.

При этом Apple сохранит российским пользователям доступ к данным по подписке iCloud+. Сохранение сведений после окончания подписки будет действовать только для пользователей с российскими аккаунтами.

К сервисам, в которых будут действовать ограничения, относятся:

  • Apple Arcade;
  • Apple Fitness+;
  • Apple Music;
  • подписки Apple Podcasts;
  • Apple One;
  • покупки и подписки в App Store;
  • покупки и подписки на Apple TV;
  • покупки в iTunes Store;
  • iCloud+;
  • покупки рингтонов и звуков.

Ранее операторы сотовой связи получили указание об отключении возможности пополнять Apple ID с мобильных счетов с 1 апреля. В конце марта они разослали пользователям рекомендацию пополнить Apple ID заранее.

Такой мерой власти РФ хотят заставить Apple вернуть российские сервисы в App Store.
