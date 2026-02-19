«Берешен Рамазан»: Как клиентам MIslamic получить кешбэк 10 процентов в Рамазан

В Кыргызстане с 19 февраля стартовала акция «Берешен Рамазан» с кешбэком 10 процентов в кафе, ресторанах и на доставку для пользователей банковских карт MIslamic, приуроченная к началу месяца Рамазан.

Священный месяц Рамазан — это время духовного очищения и период традиционных ифтаров, которые многие кыргызстанцы предпочитают проводить в кругу семьи и друзей вне дома.

Как получить свой кешбэк: 3 простых шага

Заказывайте еду или посещайте любимые заведения. Проведите ифтар в любом кафе, ресторане или оформите доставку на дом. Главное, чтобы сумма вашего заказа была не меньше 1 тысячи сомов. Оплачивайте через MKassa. Чтобы получить 10 процентов бонусов, убедитесь, что оплата проходит через терминал или систему MKassa. При доставке уточните у курьера наличие нужного терминала. Получайте бонусы. В течение трех дней после оплаты 10 процентов от суммы вернутся в раздел «Мои бонусы» в вашем приложении MIslamic или MBANK.

«Священный месяц — время щедрости и заботы. MIslamic, разделяя важные для каждого мусульманина ценности, внедряет инструменты поддержки, основанные на этических принципах исламского банкинга. Мы создали простую и прозрачную механику кешбэка, чтобы ваши ифтары в кругу близких стали еще доступнее и радостнее», — отметили в руководстве MIslamic.

Присоединяйтесь к месяцу добрых дел вместе с MBANK! Если у вас еще нет карты MIslamic Gold, сейчас — самое время ее открыть.

Кто в списке счастливчиков? Акция «Берешен Рамазан» ориентирована на держателей дебетовых карт MIslamic Gold.

Лимит: Максимальная сумма накопленных бонусов за весь период акции (с 19 февраля по 19 марта 2026 года) не может превышать 1 тысячу сомов.

Подобные инициативы в период Рамазана становятся для кыргызстанцев хорошим подспорьем в управлении семейным бюджетом.

Лицензия НБ КР 014/1.