Прием платежей для бизнеса по новым требованиям налоговой: решение от MegaPay

С 1 января 2026 года в Кыргызстане вступили в силу новые требования Государственной налоговой службы, которые напрямую затрагивают индивидуальных предпринимателей и малый бизнес. Согласно этим правилам, прием безналичной оплаты товаров и услуг допускается только на счета юридических лиц или ИП.
Прием платежей на счета физических лиц будет считаться нарушением законодательства и повлечет за собой штраф.
Для многих предпринимателей это становится серьезной проблемой: привычные переводы на личные карты больше не подходят, а риск штрафов создает дополнительную нагрузку на бизнес.
Как бизнесу работать законно и без стресса?
MegaPay предлагает удобные и полностью соответствующие требованиям Налоговой службы решения для приема безналичных платежей:
1. POS-терминалы от MegaPay
Классический и надежный инструмент для приема платежей банковскими картами:
- официально и в соответствии с требованиями ГНС;
- подходит для магазинов, кафе и сервисных точек;
- быстрое зачисление средств на счет ИП;
- повышает доверие клиентов.
2. QR-платежи через MegaPay
Современное и выгодное решение для бизнеса любого масштаба:
- прием оплаты без дополнительного оборудования;
- минимальные затраты на подключение;
- удобно для клиентов — оплата в пару касаний;
- подходит для торговли, услуг, доставки и онлайн-бизнеса.
Оба инструмента позволяют предпринимателям работать легально, безопасно и без риска штрафов, сохраняя при этом удобство для клиентов.
Как подключиться?
Оставить заявку на подключение POS-терминала или QR-платежей можно несколькими способами:
- через официальный сайт MegaPay;
- по телефону службы поддержки;
- через приложение MegaPay — самый быстрый и удобный способ.
В приложении на главном экране доступен отдельный раздел «Стать партнером». Достаточно заполнить данные и отправить заявку — специалисты MegaPay свяжутся с вами и помогут на всех этапах подключения.
Регистрация ИП и открытие счета онлайн
Дополнительно MegaPay предоставляет возможность зарегистрировать индивидуального предпринимателя и открыть счет ИП онлайн, не посещая банки и государственные органы. Весь процесс доступен прямо в приложении — быстро, удобно и без лишней бюрократии.
MegaPay помогает бизнесу адаптироваться к новым требованиям, работать прозрачно и уверенно развиваться в условиях современных финансовых правил.
Лицензии НБ КР № 3028080120 и 2027080120 от 08.01.2020.