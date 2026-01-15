10:28
Бизнес

Прием платежей для бизнеса по новым требованиям налоговой: решение от MegaPay

С 1 января 2026 года в Кыргызстане вступили в силу новые требования Государственной налоговой службы, которые напрямую затрагивают индивидуальных предпринимателей и малый бизнес. Согласно этим правилам, прием безналичной оплаты товаров и услуг допускается только на счета юридических лиц или ИП.

Прием платежей на счета физических лиц будет считаться нарушением законодательства и повлечет за собой штраф.

Для многих предпринимателей это становится серьезной проблемой: привычные переводы на личные карты больше не подходят, а риск штрафов создает дополнительную нагрузку на бизнес.

Как бизнесу работать законно и без стресса?

MegaPay предлагает удобные и полностью соответствующие требованиям Налоговой службы решения для приема безналичных платежей:

1. POS-терминалы от MegaPay

Классический и надежный инструмент для приема платежей банковскими картами:

  • официально и в соответствии с требованиями ГНС;
  • подходит для магазинов, кафе и сервисных точек;
  • быстрое зачисление средств на счет ИП;
  • повышает доверие клиентов.

2. QR-платежи через MegaPay

Современное и выгодное решение для бизнеса любого масштаба:

  • прием оплаты без дополнительного оборудования;
  • минимальные затраты на подключение;
  • удобно для клиентов — оплата в пару касаний;
  • подходит для торговли, услуг, доставки и онлайн-бизнеса.

Оба инструмента позволяют предпринимателям работать легально, безопасно и без риска штрафов, сохраняя при этом удобство для клиентов.

Как подключиться?

Оставить заявку на подключение POS-терминала или QR-платежей можно несколькими способами:

  • через официальный сайт MegaPay;
  • по телефону службы поддержки;
  • через приложение MegaPay — самый быстрый и удобный способ.

В приложении на главном экране доступен отдельный раздел «Стать партнером». Достаточно заполнить данные и отправить заявку — специалисты MegaPay свяжутся с вами и помогут на всех этапах подключения.

Регистрация ИП и открытие счета онлайн

Дополнительно MegaPay предоставляет возможность зарегистрировать индивидуального предпринимателя и открыть счет ИП онлайн, не посещая банки и государственные органы. Весь процесс доступен прямо в приложении — быстро, удобно и без лишней бюрократии.

MegaPay помогает бизнесу адаптироваться к новым требованиям, работать прозрачно и уверенно развиваться в условиях современных финансовых правил.

Лицензии НБ КР № 3028080120 и 2027080120 от 08.01.2020.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/357912/
просмотров: 208
