Прием платежей для бизнеса по новым требованиям налоговой: решение от MegaPay

С 1 января 2026 года в Кыргызстане вступили в силу новые требования Государственной налоговой службы, которые напрямую затрагивают индивидуальных предпринимателей и малый бизнес. Согласно этим правилам, прием безналичной оплаты товаров и услуг допускается только на счета юридических лиц или ИП.

Прием платежей на счета физических лиц будет считаться нарушением законодательства и повлечет за собой штраф.

Для многих предпринимателей это становится серьезной проблемой: привычные переводы на личные карты больше не подходят, а риск штрафов создает дополнительную нагрузку на бизнес.

Как бизнесу работать законно и без стресса?

MegaPay предлагает удобные и полностью соответствующие требованиям Налоговой службы решения для приема безналичных платежей:

1. POS-терминалы от MegaPay

Классический и надежный инструмент для приема платежей банковскими картами:

официально и в соответствии с требованиями ГНС;

подходит для магазинов, кафе и сервисных точек;

быстрое зачисление средств на счет ИП;

повышает доверие клиентов.

2. QR-платежи через MegaPay

Современное и выгодное решение для бизнеса любого масштаба:

прием оплаты без дополнительного оборудования;

минимальные затраты на подключение;

удобно для клиентов — оплата в пару касаний;

подходит для торговли, услуг, доставки и онлайн-бизнеса.

Оба инструмента позволяют предпринимателям работать легально, безопасно и без риска штрафов, сохраняя при этом удобство для клиентов.

Как подключиться?

Оставить заявку на подключение POS-терминала или QR-платежей можно несколькими способами:

через официальный сайт MegaPay;

по телефону службы поддержки;

через приложение MegaPay — самый быстрый и удобный способ.

В приложении на главном экране доступен отдельный раздел «Стать партнером». Достаточно заполнить данные и отправить заявку — специалисты MegaPay свяжутся с вами и помогут на всех этапах подключения.

Регистрация ИП и открытие счета онлайн

Дополнительно MegaPay предоставляет возможность зарегистрировать индивидуального предпринимателя и открыть счет ИП онлайн, не посещая банки и государственные органы. Весь процесс доступен прямо в приложении — быстро, удобно и без лишней бюрократии.

MegaPay помогает бизнесу адаптироваться к новым требованиям, работать прозрачно и уверенно развиваться в условиях современных финансовых правил.

Лицензии НБ КР № 3028080120 и 2027080120 от 08.01.2020.