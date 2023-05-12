БЕЗЛИМИТ от MEGA всего за 550 сомов

Подключай новый тариф «Элдики 850 + MegaTV» всего за 550 сомов на четыре недели и получай:

безлимитные интернет, соцсети и мессенджеры на максимальной скорости;

на максимальной скорости; бесплатную раздачу интернета;

безлимитные звонки и SMS в сети MEGA;

в сети MEGA; целых 100 минут для звонков на другие мобильные номера КР ;

; а еще мобильное телевидение MegaTV совершенно бесплатно: более 180 ТВ-каналов для просмотра на любом устройстве — смартфоне, планшете или Smart TV с возможностью подключения до пяти устройств одновременно.

В рамках акции стоимость первых трех абонентских плат по тарифу «Элдики 850 + MegaTV» будет составлять всего 550 сомов на 28 дней. Далее с четвертой абонентской платы в силу вступают стандартные условия тарифа. Скидка 35 процентов предоставляется в течение 93 суток с момента подключения к акционному предложению.

Акция действует с 12 мая по 31 августа 2023 года для новых и действующих абонентов MEGA при подключении тарифа «Элдики 850 + MegaTV» во всех центрах продаж и обслуживания компании, торговых сетях, а также у промоутеров оператора. Подключение акционного тарифа доступно абоненту единожды.

* Условия акции недоступны для абонентов, обслуживающихся на тарифах «Элдики 160 + MegaTV», «Элдики 195 + MegaTV», «Элдики 245 + MegaTV», «Элдики 690 + MegaTV» и «Элдики 850 + MegaTV».

** Цены указаны с учетом всех налогов.

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