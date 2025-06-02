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Бизнес

Мир детства, улыбок и добра: MEGA подарила Бишкеку волшебный праздник 1 июня

1 июня, в честь Международного дня защиты детей, центральная площадь Ала-Тоо в Бишкеке наполнилась детским смехом, яркими красками и атмосферой волшебства.

Государственный оператор сотовой связи MEGA поддержал инициативу мэрии города и был частью масштабного праздничного фестиваля — настоящего подарка для маленьких жителей и гостей столицы.

Компания с особой теплотой подошла к организации мероприятия, создав атмосферу сказки и беззаботного веселья. Программа дня была насыщенной и интересной для всей семьи. Фестиваль стал местом, где воплощаются мечты: здесь можно было встретить сказочных героев, принять участие в веселых конкурсах, разукрасить лицо аквагримом и просто от души повеселиться. MEGA подарила городу не просто праздник, а целый день искренних эмоций, улыбок и теплых воспоминаний.

Этот праздник стал ярким примером того, как социально ответственная компания может вдохновлять, радовать и объединять людей. MEGA не только поддержала важную инициативу мэрии, но и в очередной раз продемонстрировала свою приверженность идее заботы о будущем поколении страны.

MEGA — вместе создаем счастливое детство!

Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/331247/
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