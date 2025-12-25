Праздник продолжается: «Марафон призов» продлен до конца января!

«Марафон призов» официально продлевается до 31 января 2026 года.

У тех, кто не успел запрыгнуть в последний вагон, появился второй шанс, а у действующих лидеров — возможность закрепить свой успех.

Что нового в «Марафоне»? Мы не просто продлеваем сроки, но и добавляем драйва в гонку.

Теперь в гонке участвует продукт MPay! Пользуйтесь привычным сервисом и продвигайтесь в рейтинге еще быстрее.

Механика прежняя: Вам не нужно переучиваться — правила игры остаются без изменений. Просто продолжайте быть активными!

На кону — 10 миллионов сомов и квартира в Бишкеке!

Главная новость для тех, кто сомневался: впереди еще 10 миллионов сомов и квартира. Призовой фонд все еще ждет своих героев, и ваше имя может оказаться в списке победителей.

Главная выгода: вы все еще успеваете!

Не нужно кусать локти из-за упущенного времени. Весь январь — это ваше время для побед. Используйте MPay, выполняйте задания в Марафоне призов и выигрывайте!

Где следить за результатами? На нашем официальном сайте.

MBANK — первый цифровой!

Лицензия НБ КР № 014.