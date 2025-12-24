11:18
Скорее в O!Store: −31 процент на аксессуары и крутые подарки от Honor

В преддверии Нового года сеть магазинов O!Store запускает праздничную неделю скидок по всему Кыргызстану. С 24 по 31 декабря любой аксессуар стоимостью до 1 тысячи сомов можно приобрести со скидкой 31 процент. Это отличный шанс добавить к подарку стильную деталь, обновить полезные мелочи или порадовать себя перед самым волшебным праздником года.

Новогодние сюрпризы в O!Store на этом не заканчиваются. Прямо сейчас продолжается масштабная акция для всех, кто планирует обновить смартфон. При покупке устройства Honor каждый покупатель гарантированно получает подарок. Смартфоны Honor  можно приобрести в рассрочку от 1 тысячи 67 сомов в месяц. Заказывайте их онлайн в приложении «Мой О!» с бесплатной доставкой по Бишкеку: https://market.o.kg/ru/blocks/7386

Ознакомиться с моделями можно на сайте: ostore.kg.

Первые участники акции уже получили свои подарки, в числе которых — смарт-часы, наушники, дополнительные смартфоны, телевизоры и еще множество крутых гарантированных подарков! Эта акция действует с 10 декабря 2025 года по 15 января 2026-го.

Поторопитесь, количество товаров и подарков по акции ограничено. Успейте забрать свой новогодний подарок в ближайшем магазине O!Store.

Кстати, подключите подписку O!Prime бесплатно на 90 дней в приложении «Мой О!», оплачивайте ваши покупки картой Visa Cashback O!Bank и получайте 2 процента кешбэка. Если карты у вас еще нет, оформите ее бесплатно в O!Store за пару минут. Подробнее об условиях — на o.kg.

Приходите в O!Store за новогодним настроением!

ООО «НУР Телеком». Лицензии ГАС при ГКИТиС КР от 06.12.2016: № 16-0062-КР, 16-0063-КР.
ОсОО «Грин Телеком Сервис». Лицензия НБ КР № 2021030817, 3022030817 от 03.08.2017.
ОАО «О!Банк». Лицензия НБ КР № 044 от 17.09.2024.
