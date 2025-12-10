11:45
USD 87.45
EUR 101.80
RUB 1.14
Бизнес

O!Store дарит подарок за покупку смартфона Honor каждому покупателю

Вы в поисках идеального подарка к Новому году, чтобы порадовать родных? O!Store и Honor запустили горячую акцию сезона, которая поможет вам решить вопрос подарков всего за одну покупку!

O!Store превращается в настоящий штаб Деда Мороза, где каждый покупатель получает гарантированный подарок.

Все просто: купите любой смартфон Honor — и получите крутой, ценный подарок сразу!

Каждый, кто приобретает смартфон Honor, уходит не с пустыми руками. В мешке подарков O!Store спрятаны настоящие новогодние сокровища:

  • новые телевизоры для уютных зимних вечеров;
  • дополнительные смартфоны для детей или родителей;
  • стильные смарт-часы или беспроводные наушники;
  • еще множество других крутых гарантированных подарков!

Двойная выгода одной покупкой

Купив Honor, вы не только обновите свой гаджет, но и мгновенно получите второй подарок, который можно отложить под елочку для любимого человека.

Спешите! Акция действует с 10.12.25 по 15.01.26, а количество товара, участвующего в ней, ограничено.

Заказывайте смартфоны онлайн в приложении «Мой О!» с бесплатной доставкой по Бишкеку: https://market.o.kg/ru/blocks/7386

Кстати, не забудьте подключить подписку O!Prime бесплатно на 90 дней в приложении «Мой О!», тогда вы получите 2 процента кешбэка с каждой оплаты картой Visa Cashback O!Bank. Если карты у вас еще нет, оформите ее бесплатно в O!Store за пару минут. Подробнее об условиях — на o.kg

Ждем вас во всех O!Store.

Акция действует в сети O!Store по всему Кыргызстану. Любой смартфон можно приобрести в рассрочку от 1067 сомов в месяц. Подробности и условия уточняйте на сайте ostore.kg.

ООО «НУР Телеком». Лицензии ГАС при ГКИТиС КР от 06.12.2016: № 16-0062-КР, 16-0063-КР.

ОсОО «Грин Телеком Сервис». Лицензия НБ КР № 2021030817, 3022030817 от 03.08.2017.

ОАО «О!Банк». Лицензия НБ КР № 044 от 17.09.2024.
