O!Store дарит подарок за покупку смартфона Honor каждому покупателю

Вы в поисках идеального подарка к Новому году, чтобы порадовать родных? O!Store и Honor запустили горячую акцию сезона, которая поможет вам решить вопрос подарков всего за одну покупку!
O!Store превращается в настоящий штаб Деда Мороза, где каждый покупатель получает гарантированный подарок.
Все просто: купите любой смартфон Honor — и получите крутой, ценный подарок сразу!
Каждый, кто приобретает смартфон Honor, уходит не с пустыми руками. В мешке подарков O!Store спрятаны настоящие новогодние сокровища:
- новые телевизоры для уютных зимних вечеров;
- дополнительные смартфоны для детей или родителей;
- стильные смарт-часы или беспроводные наушники;
- еще множество других крутых гарантированных подарков!
Двойная выгода одной покупкой
Купив Honor, вы не только обновите свой гаджет, но и мгновенно получите второй подарок, который можно отложить под елочку для любимого человека.
Спешите! Акция действует с 10.12.25 по 15.01.26, а количество товара, участвующего в ней, ограничено.
Заказывайте смартфоны онлайн в приложении «Мой О!» с бесплатной доставкой по Бишкеку: https://market.o.kg/ru/blocks/7386
Кстати, не забудьте подключить подписку O!Prime бесплатно на 90 дней в приложении «Мой О!», тогда вы получите 2 процента кешбэка с каждой оплаты картой Visa Cashback O!Bank. Если карты у вас еще нет, оформите ее бесплатно в O!Store за пару минут. Подробнее об условиях — на o.kg.
Ждем вас во всех O!Store.
Акция действует в сети O!Store по всему Кыргызстану. Любой смартфон можно приобрести в рассрочку от 1067 сомов в месяц. Подробности и условия уточняйте на сайте ostore.kg.
